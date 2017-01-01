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29 сентября 2017 г.

Спартакиада команд общежитий БГМУ по мини-футболу.

Спартакиада команд общежитий БГМУ

С 26 по 28 сентября на стадионе нашего университета состоялись соревнования по мини-футболу 8 команд общежитий, которые проходили в рамках круглогодичной спартакиады.

По итогам упорной борьбы в предварительных матчах в игре за третье место встретились команды общежитий №1 и №5. Сильнейшими оказались студенты общежития №1, заняв 3-е место. В главном финале встретились ребята общежитий №7 и №6. Победила команда общежития №7.

Таким образом, итоговый протокол выглядит следующим образом:

1 место – общежитие № 7
2 место – общежитие № 6
3 место – общежитие № 1
4 место – общежитие № 5
5 место – общежитие № 10
6 место – общежитие № 2
7 место – общежитие № 4
8 место – общежитие № 3

Поздравляем победителей, благодарим всех участников и болельщиков!

Спортивный клуб


 

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