С 26 по 28 сентября на стадионе нашего университета состоялись соревнования по мини-футболу 8 команд общежитий, которые проходили в рамках круглогодичной спартакиады.
По итогам упорной борьбы в предварительных матчах в игре за третье место встретились команды общежитий №1 и №5. Сильнейшими оказались студенты общежития №1, заняв 3-е место. В главном финале встретились ребята общежитий №7 и №6. Победила команда общежития №7.
Таким образом, итоговый протокол выглядит следующим образом:
1 место – общежитие № 7
2 место – общежитие № 6
3 место – общежитие № 1
4 место – общежитие № 5
5 место – общежитие № 10
6 место – общежитие № 2
7 место – общежитие № 4
8 место – общежитие № 3
Поздравляем победителей, благодарим всех участников и болельщиков!
Спортивный клуб