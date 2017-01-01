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14 сентября 2017 г.

Медико-профилактический факультет - участник открытия республиканского фестиваля «Неделя спорта и здоровья».

Медико-профилактический факультет - участник открытия республиканского фестиваля

Главная цель спортивной недели – пропаганда здорового образа жизни, вовлечение в секции и кружки, популяризация спорта в целом.

Программа праздника была насыщена спортивными и тематическими мероприятиями. 

Волонтеры медико-профилактического факультета представили на торжественном открытии фестиваля информационно-профилактический проект «На пути к крепкому здоровью». В течение дня гостям праздника рассказывали о вреде курения и как бросить курить (волонтерский отряд «В ритме жизни» кафедры фтизиопульмонологии), о влиянии громкой музыки в мобильном телефоне на состояние слуха человека, компьютерной зависимости у детей и подростков (волонтерский отряд «Путь к здоровью ребенка» кафедры гигиены детей и подростков), о рациональном питании как основе здорового образа жизни, питании для здоровья  (волонтерский отряд «Здоровое питание» кафедры общая гигиена).

 
 

В рамках реализации проекта «На пути к крепкому здоровью» была запланирована спартакиада между учащимися учреждения образования «Средняя школа №26 г. Минска» и студентами нашего факультета.

Всем командам, принявшим участие в веселых стартах, были вручены памятные и полезные призы.

За период реализации проекта «На пути крепкому здоровью» были проведены профилактические мероприятия в учреждениях образования «Средняя школа №26 г. Минска», «Средняя школа №145 г. Минска», «Средняя школа №213 г. Минска», «Гимназия №174 г. Минска» и в лицеи № 3.  Неделя фестиваля продолжается и лекционные встречи пройдут ещё во многих учреждения образования.  

 
 

В качестве благодарности за активную волонтерскую деятельность студенты-волонтеры медико-профилактического факультета были поощрены ПО ОО БРСМ пригласительными билетами в аквапарк «Фристайл».

Молодцы медпроф! Так держать!


 

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