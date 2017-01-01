13

сентября 2017 г.

Неделя спорта и здоровья стартовала в Минске.

Торжественное открытие седьмого по счету Республиканского фестиваля «Неделя спорта и здоровья» состоялось 11 сентября на площадке перед культурно-спортивным комплексом «Минск-Арена».

Традиционно «Неделя спорта и здоровья» проводится по инициативе Министерства образования и Министерства спорта и туризма, при поддержке управления образования Миноблисполкома, представители которых выступили на открытии мероприятия с приветственной речью. По словам Вадима Богуша, заместителя Министра образования Беларуси, подобные мероприятия являются одним из эффективных способов привлечения молодых людей на путь здорового образа жизни. «Сентябрь - начался учебный год. Студенты, учащиеся, сев за парты, понимают, что помимо учебы нужно уделять внимание своему здоровью и отдыху. Спорт - это отличное решение вопроса. Это интересно, полезно, созданы все условия», - подчеркнул Вадим Богуш.

Зрители праздника смогли стать не только свидетелями праздничного концерта, но и имели возможность поучаствовать в тренировках на свежем воздухе. Посетителям мероприятия представлены демонстрационные площадки 38 видов спорта. Среди них футбол, гандбол, волейбол, каратэ, фехтование, гиревой спорт, ушу. Участники могут побывать на мастер-классах по велоспорту, шахматам и шашкам, стрельбе из лазерного пистолета, воркауту, армрестлингу, дзюдо, а также понаблюдать за техническим, авиамодельным и автомодельным творчеством.

Команда БГМУ по черлидингу под руководством старшего преподавателя кафедры физического воспитания и спорта Олешкевич Елены Анатольевны приняла участие в празднике, зажигая толпу и даря хорошее настроение. Сборная по аэробике нашего университета под руководством доцента кафедры физического воспитания и спорта Левиной Екатерины Петровны также подарила публике незабываемые эмоции.

Милько Антонина, студентка фармацевтического факультета,

Олешкевич Елена Анатольевна, старший преподаватель кафедры физвоспитания и спорта, спортивный клуб.

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