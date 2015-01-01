12

сентября 2017 г.

Студенты Белорусского государственного медицинского университета на Минском полумарафоне – 2017.

10 сентября прошел Минский полумарафон-2017. В этом году полумарафон был посвящен 950-летию Минска, прошел наутро после Дня города и стал вторым раундом народных гуляний – только в стиле ЗОЖ.

Активное участие в полумарафоне приняли студенты Белорусского государственного медицинского университета в качестве волонтеров для медицинского обеспечения участников и в качестве участников забега. Участвовало 30 студентов-волонтеров нашего университета, 5 из которых были на велосипедах, а пробежали дистанцию 5,5 км 32 студента-спортсмена.

Впервые Минский полумарафон состоялся в 2015 году, в нем приняли участие более 16 тысяч человек из 36 стран. В этом году в забеге участвовало уже около 30 тысяч человек из 50 государств. Пробежать по проспектам Победителей, Независимости и Машерова могли не только профессиональные спортсмены, но и простые белорусы: для многих Минский полумарафон стал возможностью проверить свои силы и отлично провести время.

Всех зарегистрированных участников, независимо от занятого места, на финише ждали заслуженные медали.

Но все же Минский полумарафон — это в первую очередь эмоции. Звучит пафосно лишь до того момента, пока не увидишь, как финишную черту, напрягая мускулы на руках, преодолевает колясочник. Как вместе стартуют мама, папа и маленький ребенок. Как парень, едва отдышавшись после 21 км, дарит девушке букет роз. Все это было на Минском полумарафоне-2017!

Спортивный клуб

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