11

августа 2017 г.

Летние каникулы продолжаются: турнир по нардам среди иностранных студентов, проживающих в общежитиях № 5, 6, 7.

О том, что шахматы являются одной из старейших настольных игр, знают очень многие. А вот славная многовековая история создания и развития такой игры, как нарды, незаслуженно забыта. А ведь в нарды играли ещё древние персы примерно пять тысяч лет назад. В то время, как шахматы были созданы в Индии всего полторы тысячи лет назад. Самая древняя доска для нардов была найдена в Иране. Проведённые анализы показали, что она была сделана за три тысячи лет до рождения Иисуса Христа. При вскрытии гробницы Тутанхамона, внутри были обнаружены принадлежности для аналогичной игры.

В древней Персии в те времена игр было не так уж и много, и все они имели некое символическое, а вместе с тем, и мистическое значение. Такая логическая игра, как нарды была прерогативой учёных мужей, философов, астрологов и владетельных особ. По ним даже предсказывалось будущее. Игровое поле выступало в роли неба, а фишки служили звёздам. Клетки, на которые была поделена каждая из половин игровой доски, считались месяцами календарного года, поскольку их было 12.

В Европу нарды попали с крестоносцами, которые возвращались из Крестовых походов. Практически сразу она стала популярнейшей игрой среди знатных вельмож голубых кровей. Название «трик-трак» пошло от звука, который издавали игральные кубики, когда их встряхивали. Установлением европейских правил игры занялся англичанин Эдмонд Хойл в 1743 году. Причём европейские нарды стали называться «короткими», а вот более древние восточные – «длинными». В сущности, это две различные игры.

Большинство современных любителей этой настольной игры предпочитают «короткую» её версию, поскольку она лучше организована и проработана, лучше прописаны её правила.

Такие вещи достаточно сложно объяснить «на пальцах». Для лучшего понимания следует обратиться к более подробной информации на тематическом сайте, а ещё лучше, сыграть в нарды онлайн.

Не бойтесь начинать, и в то же время вы почувствуете, как стремительно развивается ваша логика, умение анализировать ситуацию и просчитывать её на несколько ходов вперёд.

09.08.2017 в методическом кабинете общежития №5 сотрудниками воспитательного отдела, спортивного клуба и кафедры физического воспитания и спорта был организован турнир по нардам, в котором приняли участие все желающие студенты и абитуриенты, проживающие в общежитиях № 5,6,7.

По итогам проведения данного турнира лидером стал Аллакулиев Гудрат-Мурат, II место занял Гурбанов Арслан.

Все участники соревнований получили массу удовольствий и адреналина, победители и призеры были награждены дипломами соответствующего занятого места.

Поздравляем!

Спортивный клуб.

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