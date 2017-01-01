2

августа 2017 г.

Международный турнир по хоккею «Кубок Минска». Болеем за наших!

С 26 по 29 июля на льду спортивного комплекса «Чижовка-Арена» проходил Кубок Минска по хоккею.

Кубок разыгрывали 6 команд из 3 стран. От Беларуси заявлены два самых именитых клуба – «Юность» и «Динамо». Россию представляет «Динамо» московское, которое еще недавно дважды подряд становилось обладателем Кубка Гагарина, трехкратный чемпион страны «Локомотив» из Ярославля, который в 9-м сезоне КХЛ в марте играл в финале Западной конференции с питерским СКА, а также «Югра» из Ханты-Мансийска. За Латвию выступала «Динамо-Рига».

В планах у организаторов - сделать Кубок Минска традиционным. Как минимум гости столицы эту идею поддерживают.

Центральный же поединок всего турнира - столичное дерби. Противостояние «Юности» и «Динамо» собрало на арене почти 4 тысячи человек. Как итог: команда Михаила Захарова победила «бело-синих» 5:2.

На протяжении всего периода проведения «Кубка-Минска» матчи посещали сотрудники университета, студенты и курсанты военно-медицинского факультета БГМУ. Все участники получили массу удовольствия от проведенного турнира.

Спортивный клуб

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