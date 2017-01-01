26

июля 2017 г.

Активный отдых продолжается. Соревнования по дартсу среди студентов, проживающих в общежитиях № 5, 6, 7.

25 июля 2017 года в спорткомплексе нашего университета прошли очередные соревнования по дартсу среди студентов, проживающих в общежитиях № 5, 6, 7.

Игра дартс родилась в Англии. Точное время рождения до сих пор не определено, но известно, что дартс появился в средние века. Игра была распространена в пабах и тавернах, где пострелять из лука обыкновенными стрелами было неудобно из-за тесноты, и постояльцы-«лучники» придумали игру с их укороченным вариантом. В качестве мишеней использовались перевернутые бочки, а центром мишени служили деревянные пробки. Первый официальный турнир по дартсу состоялся в 1927 году. Из года в год число участников соревнований по дартсу увеличивалось. Так в сезоне 1938 года приняло участие 280000 спортсменов! Цель игры – набрать быстрее соперника определенное количество очков (в зависимости от вида игры), попадая дротиками в мишень. Кроме того, в секторах имеются зоны удвоения (небольшая по ширине полоса с внешней стороны сектора) и утроения (такая же полоска, расположенная внутри сектора). Игра начинается с того, что игроки пытаются поразить одним дротиком центр мишени, чтобы определить, кто будет бросать первым. Если никто в центр не попал, первым начинает игрок, направивший дротик в место, расположенное ближе к центру мишени. После этого игроки по очереди бросают по 3 дротика. Метание подряд трех дротиков называется в дартсе подходом. Состязания в дартсе могут быть как индивидуальные, так и командные.

Все, кто пришел в спортивный зал, получили массу удовольствий и адреналина. И не важно, кто победил. Важно интересно и с пользой провести свободное время.

Ждем всех желающих в спортивном зале!

Спортивный клуб

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