19

июля 2017 г.

Соревнования по настольному теннису среди иностранных обучающихся.

Настольный теннис — увлекательная, бесконечно многообразная, доступная любому возрасту игра. Для занятий настольным теннисом необходимы: стол, сетка, мяч, ракетки. Партия продолжается до тех пор, пока один из игроков не наберет 11 очков при преимуществе не менее 2 очков (например, 11:9).

18.07.2017 на спортивной базе университета сотрудниками отдела воспитательной работы с молодежью, спортивного клуба и кафедры физического воспитания и спорта были организованы соревнования по настольному теннису. В соревнованиях приняли участие все желающие студенты и абитуриенты, проживающие в общежитиях № 5,6,7. Матчи игрались из 3 партий, для победы необходимо было выиграть 2 из 3 разыгрываемых партий.

Соревнования проводились по круговой системе, и каждый спортсмен выступал лично.

По итогам соревнований места распределились следующим образом:

I место - Ашыров Акмыерат

II место – Ахмади Закин

III место – Юсуфов Гамид

Настольный теннис в настоящее время это динамичная атлетическая игра, требующая хорошей координации, ловкости, быстроты и выносливости. Вместе с тем, это чудесное средство активного отдыха.

Все участники соревнований получили массу удовольствий и адреналина, победители и призеры были награждены дипломами.

Спортивный клуб

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