 

Новости

Общеуниверситетские Международные Учебные Воспитательные Спортивные RSS
 

Главная Новости Спортивные

19 июля 2017 г.

Соревнования по настольному теннису среди иностранных обучающихся.

Соревнования по настольному теннису

Настольный теннис — увлекательная, бесконечно многообразная, доступная любому возрасту игра. Для занятий настольным теннисом необходимы: стол, сетка, мяч, ракетки. Партия продолжается до тех пор, пока один из игроков не наберет 11 очков при преимуществе не менее 2 очков (например, 11:9).

18.07.2017 на спортивной базе университета сотрудниками отдела воспитательной работы с молодежью, спортивного клуба и кафедры физического воспитания и спорта были организованы соревнования по настольному теннису. В соревнованиях приняли участие все желающие студенты и абитуриенты, проживающие в общежитиях № 5,6,7. Матчи игрались из 3 партий, для победы необходимо было выиграть 2 из 3 разыгрываемых партий.

Соревнования проводились по круговой системе, и каждый спортсмен выступал лично.

По итогам  соревнований места распределились следующим образом:

I место -  Ашыров Акмыерат
II место – Ахмади Закин
III место – Юсуфов Гамид

Настольный теннис в настоящее время это динамичная атлетическая игра, требующая хорошей координации, ловкости, быстроты и выносливости. Вместе с тем, это чудесное средство активного отдыха.

Все участники соревнований получили массу удовольствий и адреналина, победители и призеры были награждены дипломами.

Спортивный клуб


 

 Поделитесь

Соревнования по мини-футболу среди студентов,
12 июля
Соревнования по мини-футболу среди студентов,
проживающих в общежитиях № 5,6,7.
 
Финал республиканской универсиады
28 июня
Финал республиканской универсиады
- 2017 по триатлону.
 
Подведение итогов спартакиад среди сборных команд факультетов и общежитий
9 июня
Подведение итогов спартакиад среди сборных команд факультетов и общежитий
2016-2017 учебного года.
 
Соревнования среди сборных команд факультетов по футболу
7 июня
Соревнования среди сборных команд факультетов по футболу
завершают спартакиаду БГМУ 2016-2017 учебного года.
 
Соревнования по пляжному волейболу
6 июня
Соревнования по пляжному волейболу
в программе Республиканской универсиады – 2017.
 
Открытие Республиканской универсиады
6 июня
Открытие Республиканской универсиады
– 2017.
 
Спартакиада БГМУ среди сборных команд общежитий
26 мая
Спартакиада БГМУ среди сборных команд общежитий
по дартсу.
 
Межвузовская спартакиада по волейболу среди студентов, проживающих в жилом комплексе «Студенческая деревня»
18 мая
Межвузовская спартакиада по волейболу среди студентов, проживающих в жилом комплексе «Студенческая деревня»
2017.
 

 