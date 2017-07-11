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12 июля 2017 г.

Соревнования по мини-футболу среди студентов, проживающих в общежитиях № 5,6,7.

Соревнования по мини-футболу среди студентов,

Малый футбол, как и его «старший брат», немыслим без борьбы и голов, украшающих игру. Конечно, как и в любых соревнованиях, в наших играх есть свои победители и побежденные. И если победителей по праву поздравят друзья-соперники и в награду они получат свои памятный диплом, то и для побежденных эти состязания, конечно, не пройдут впустую. Главное, они получат хороший урок спортивной борьбы, познают ее вкус. Вот почему те, кто в наших соревнованиях выступит не совсем удачно, не должны вешать нос. Безусловно, у них еще не раз будет возможность сыграть значительно успешнее.

В рамках летних каникул 11.07.2017 на спортивной базе университета спортивным клубом, кафедрой физического воспитания и спорта, отделом воспитательной работы с молодежью были организованны соревнования по мини-футболу среди иностранных обучающихся, проживающих в общежитиях № 5,6,7.

По итогам игр команды распределились следующим образом:

I место – общежитие № 7
II место – общежитие № 5
III место – общежитие № 6

Поздравляем! Молодцы ребята! Надеемся на дальнейшее участие в спортивных мероприятиях летнего периода!

Спортивный клуб


 

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