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28 июня 2017 г.

Финал республиканской универсиады - 2017 по триатлону.

Финал республиканской универсиады

Триатлон – вид спорта, представляющий собой мультиспортивную гонку, состоящую из непрерывного последовательного прохождения каждым участником трёх этапов: плавания, велогонки и бега. Пожалуй, основное отличие этой «железной» гонки от всех остальных спортивных состязаний состоит в том, что участники в меньшей степени соревнуются друг с другом, а каждый преодолевает себя. Здесь главный соперник – усталость, а основной союзник – воля. В данном виде спорта не так важно, каким по счёту ты придёшь к финишу, принципиально дойти до конца.

С 24 по 25 июня на гребном канале г.Заславля проводилась Республиканская универсиада по триатлону, команда Белорусского государственного медицинского университета приняла в нем участие впервые.

В соревнованиях нашим спортсменам необходимо было преодолеть: 200 м плавание + 5 км велогонка + 1 км бег. По результатам проведения соревнований сборная команда БГМУ заняла 7 место.

Поздравляем с успешным стартом!

Спортивный клуб.

 


 

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