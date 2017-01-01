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9 июня 2017 г.

Подведение итогов спартакиад среди сборных команд факультетов и общежитий 2016-2017 учебного года.

Подведение итогов спартакиад среди сборных команд факультетов и общежитий

На совместном заседании кафедры физического воспитания и спорта, спортивного клуба  были подведены итоги спартакиад среди сборных команд общежитий и факультетов.

В течение  2016-2017 учебного года студенты приняли участие в спартакиаде среди сборных команд общежитий по следующим видам спорта:

  • мини-футбол – 80 чел.
  • настольный теннис – 17 чел.
  • гиревой спорт – 22 чел.
  • шахматы – 24 чел.
  • дартс – 15 чел.
  • стрелковый спорт – 37 чел.
  • армрестлинг – 35 чел. 

Всего – 230 человек. 

Места распределились следующим образом:

  1. место – общежитие № 1,
  2. место – общежитие № 10,
  3. место – общежитие № 2,
  4. место – общежитие № 4,
  5. место – общежитие № 5,
  6. место – общежитие № 3,
  7. место – общежитие № 6,
  8. место – общежитие № 7.

Спартакиада среди сборных команд факультетов проводилась по  таким видам спорта как:

  • плавание – 50 чел.
  • баскетбол – 125 чел.
  • волейбол – 94 чел.
  • легкоатлетическое многоборье  – 42 чел.
  • футбол – 99 чел.
  • настольный теннис – 36 чел.
  • шахматы – 23 чел.
  • стрелковый спорт – 30 чел.

Всего – 499 человек. 

Места распределились следующим образом:

                                        Юноши:

  1. место – военно-медицинский факультет,
  2. место – стоматологический факультет,
  3. место – лечебный факультет,
  4. место – педиатрический факультет,
  5. место – фармацевтический факультет,
  6. место – медицинский факультет иностранных учащихся,
  7. место – медико-профилактический факультет.

                                        Девушки:

  1. место – лечебный факультет,
  2. место – стоматологический факультет,
  3. место – фармацевтический факультет,
  4. место – педиатрический факультет,
  5. место – медико-профилактический факультет,
  6. место – медицинский факультет иностранных учащихся.              

Спортивный клуб, кафедра физического воспитания и спорта благодарит всех студентов, принимавших участие в наших соревнованиях! Желает крепкого здоровья, успешной сдачи экзаменационной сессии и ждем всех в следующем учебном году на наших спортивных площадках!


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