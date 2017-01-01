9

июня 2017 г.

Подведение итогов спартакиад среди сборных команд факультетов и общежитий 2016-2017 учебного года.

На совместном заседании кафедры физического воспитания и спорта, спортивного клуба были подведены итоги спартакиад среди сборных команд общежитий и факультетов.

В течение 2016-2017 учебного года студенты приняли участие в спартакиаде среди сборных команд общежитий по следующим видам спорта:

мини-футбол – 80 чел.

настольный теннис – 17 чел.

гиревой спорт – 22 чел.

шахматы – 24 чел.

дартс – 15 чел.

стрелковый спорт – 37 чел.

армрестлинг – 35 чел.

Всего – 230 человек.

Места распределились следующим образом:

место – общежитие № 1, место – общежитие № 10, место – общежитие № 2, место – общежитие № 4, место – общежитие № 5, место – общежитие № 3, место – общежитие № 6, место – общежитие № 7.

Спартакиада среди сборных команд факультетов проводилась по таким видам спорта как:

плавание – 50 чел.

баскетбол – 125 чел.

волейбол – 94 чел.

легкоатлетическое многоборье – 42 чел.

футбол – 99 чел.

настольный теннис – 36 чел.

шахматы – 23 чел.

стрелковый спорт – 30 чел.

Всего – 499 человек.

Места распределились следующим образом:

Юноши:

место – военно-медицинский факультет, место – стоматологический факультет, место – лечебный факультет, место – педиатрический факультет, место – фармацевтический факультет, место – медицинский факультет иностранных учащихся, место – медико-профилактический факультет.

Девушки:

место – лечебный факультет, место – стоматологический факультет, место – фармацевтический факультет, место – педиатрический факультет, место – медико-профилактический факультет, место – медицинский факультет иностранных учащихся.

Спортивный клуб, кафедра физического воспитания и спорта благодарит всех студентов, принимавших участие в наших соревнованиях! Желает крепкого здоровья, успешной сдачи экзаменационной сессии и ждем всех в следующем учебном году на наших спортивных площадках!

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