9 июня 2017 г.
Подведение итогов спартакиад среди сборных команд факультетов и общежитий 2016-2017 учебного года.
На совместном заседании кафедры физического воспитания и спорта, спортивного клуба были подведены итоги спартакиад среди сборных команд общежитий и факультетов.
В течение 2016-2017 учебного года студенты приняли участие в спартакиаде среди сборных команд общежитий по следующим видам спорта:
- мини-футбол – 80 чел.
- настольный теннис – 17 чел.
- гиревой спорт – 22 чел.
- шахматы – 24 чел.
- дартс – 15 чел.
- стрелковый спорт – 37 чел.
- армрестлинг – 35 чел.
Всего – 230 человек.
Места распределились следующим образом:
- место – общежитие № 1,
- место – общежитие № 10,
- место – общежитие № 2,
- место – общежитие № 4,
- место – общежитие № 5,
- место – общежитие № 3,
- место – общежитие № 6,
- место – общежитие № 7.
Спартакиада среди сборных команд факультетов проводилась по таким видам спорта как:
- плавание – 50 чел.
- баскетбол – 125 чел.
- волейбол – 94 чел.
- легкоатлетическое многоборье – 42 чел.
- футбол – 99 чел.
- настольный теннис – 36 чел.
- шахматы – 23 чел.
- стрелковый спорт – 30 чел.
Всего – 499 человек.
Места распределились следующим образом:
Юноши:
- место – военно-медицинский факультет,
- место – стоматологический факультет,
- место – лечебный факультет,
- место – педиатрический факультет,
- место – фармацевтический факультет,
- место – медицинский факультет иностранных учащихся,
- место – медико-профилактический факультет.
Девушки:
- место – лечебный факультет,
- место – стоматологический факультет,
- место – фармацевтический факультет,
- место – педиатрический факультет,
- место – медико-профилактический факультет,
- место – медицинский факультет иностранных учащихся.
Спортивный клуб, кафедра физического воспитания и спорта благодарит всех студентов, принимавших участие в наших соревнованиях! Желает крепкого здоровья, успешной сдачи экзаменационной сессии и ждем всех в следующем учебном году на наших спортивных площадках!
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