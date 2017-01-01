7

июня 2017 г.

Соревнования среди сборных команд факультетов по футболу завершают спартакиаду БГМУ 2016-2017 учебного года.

В период с 31 мая по 6 июня на стадионе нашего университета проводились соревнования по футболу среди мужских сборных команд факультетов в рамках круглогодичной спартакиады. Эти соревнования являются одними из самых массовых, как по составу участников (95 человек), так и по количеству болельщиков.

По итогам упорной борьбы за третье место встретились команды стоматологического факультета и лечебного факультетов. Студенты стоматологического факультета по серии послематчевых пенальти оказались точнее и заняли 3-е место. В главном финале играли студенты факультета иностранных учащихся и курсанты военно-медицинского факультета.

В итоге места распределились следующим образом:

1 место – военно-медицинский факультет,

2 место – факультет иностранных учащихся,

3 место – стоматологический факультет,

4 место – лечебный факультет,

5 место – педиатрический факультет.

По окончании всех игр призеры были награждены ценными призами и дипломами, а победители – переходящим кубком от профкома студентов.

Поздравляем победителей, благодарим всех участников и болельщиков!

Спортивный клуб

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