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7 июня 2017 г.

Соревнования среди сборных команд факультетов по футболу завершают спартакиаду БГМУ 2016-2017 учебного года.

Соревнования среди сборных команд факультетов по футболу

В период с 31 мая по 6 июня  на стадионе нашего университета проводились соревнования по футболу среди мужских сборных команд факультетов в рамках круглогодичной спартакиады. Эти соревнования являются одними из самых массовых, как по составу участников (95 человек), так и по количеству болельщиков.

По итогам упорной борьбы за третье место встретились команды стоматологического факультета и лечебного факультетов. Студенты стоматологического факультета по серии послематчевых пенальти оказались точнее и заняли 3-е место. В главном финале играли студенты факультета иностранных учащихся и курсанты военно-медицинского факультета.

В итоге места распределились следующим образом:

  • 1 место – военно-медицинский факультет,
  • 2 место – факультет иностранных учащихся,
  • 3 место – стоматологический факультет,
  • 4 место – лечебный факультет,
  • 5 место – педиатрический факультет.

По окончании всех игр призеры были награждены ценными призами и дипломами, а победители – переходящим кубком от профкома студентов.

Поздравляем победителей, благодарим всех участников и болельщиков!

Спортивный клуб


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