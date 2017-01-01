В период с 31 мая по 6 июня на стадионе нашего университета проводились соревнования по футболу среди мужских сборных команд факультетов в рамках круглогодичной спартакиады. Эти соревнования являются одними из самых массовых, как по составу участников (95 человек), так и по количеству болельщиков.
По итогам упорной борьбы за третье место встретились команды стоматологического факультета и лечебного факультетов. Студенты стоматологического факультета по серии послематчевых пенальти оказались точнее и заняли 3-е место. В главном финале играли студенты факультета иностранных учащихся и курсанты военно-медицинского факультета.
В итоге места распределились следующим образом:
По окончании всех игр призеры были награждены ценными призами и дипломами, а победители – переходящим кубком от профкома студентов.
Поздравляем победителей, благодарим всех участников и болельщиков!
Спортивный клуб