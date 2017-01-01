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6 июня 2017 г.

Соревнования по пляжному волейболу в программе Республиканской универсиады – 2017.

Соревнования по пляжному волейболу

Пляжный волейбол развился как самостоятельный вид спорта из классического волейбола, наибольшее распространение и официальный статус получил вариант игры «два на два». Пляжный волейбол, помимо традиционных для волейболистов прыгучести, хорошей реакции, силы, чувства мяча, требует большей выносливости, поскольку в игре на песке спортсменам приходится чаще совершать прыжки и рывки. Матчи могут проходить в условиях высокой температуры, при ярком солнце или при дожде и сильном ветре, к тому же обычной практикой является проведение одной командой нескольких игр в день.

Всё это, в купе с динамичностью, изящностью, зрелищностью, эмоциональностью самой игры делает пляжный волейбол одним из наиболее привлекательных видов спорта.

В начале июня на спортивных базах г.Мозыря прошли финальные соревнования в программе Республиканской универсиады–2017 по пляжному волейболу. В них приняли участие 112 спортсменов из 28 ВУЗов Республики Беларусь. Наш университет представляли студенты сборной команды по пляжному волейболу: Антоненко Татьяна (стоматологический факультет), Смолик Евгения (педиатрический факультет), Сабынич Артур (фармацевтический факультет), Хорошун Александр (лечебный факультет).  По итогам проведения соревнований наши девушки заняли 13 место, мужская пара завоевала высокое 5 место.

Спортивный  клуб.


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