6

июня 2017 г.

Открытие Республиканской универсиады – 2017.

БГМУ занял 2-место в Республиканской универсиаде – 2016 г.

Республиканская универсиада – грандиозное событие в мире студенческого спорта нашей страны. 2 июня лучшие представители студенческой молодежи из 51 ВУЗа Беларуси собрались в Минске.

На спортивном стадионе Белорусского государственного аграрно-технического университета состоялось открытие Республиканской универсиады – 2017. В торжественной церемонии участвовали Министр образования И.В.Карпенко, представители администрации города, директор Республиканского центра физического воспитания и спорта учащихся и студентов В.Н.Стригельский, ведущие спортсмены страны, председатели федераций по видам спорта, ректоры учреждений высшего образования.

Министр образования Игорь Васильевич Карпенко отметил, что республиканская универсиада проводится по инициативе Министерства образования и Республиканского центра физического воспитания и спорта учащихся и студентов. Игорь Васильевич тепло поздравил участников и гостей универсиады с открытием спортивного праздника, пожелал удачи в состязаниях, счастья и побед в студенческой и спортивной жизни.

В рамках церемонии открытия состоялось награждение команд-победителей и призеров Республиканской универсиады – 2016. По итогам Республиканской универсиады – 2016 определены победители и призеры среди учреждений высшего образования в 4-х группах.

В третьей группе участвовало 11 студенческих команд из разных ВУЗов, первое место занял Витебский государственный технологический университет, второе – Белорусский государственный медицинский университет, третье – Белорусско-Российский университет.

После завершения официальной части церемонии состоялась концертная программа, где выступила наша сборная команда университета по черлидингу, а также прошла финальная игра Республиканской студенческой лиги по футболу между командами БГАТУ и БГЭУ.

Республиканская универсиада – отличная стартовая площадка для молодежи в спорт высоких достижений.

Поздравляем!!!

Спортивный клуб.

Поделитесь