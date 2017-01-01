25 мая 2017 года в спорткомплексе нашего университета прошли очередные соревнования по дартсу в программе спартакиады БГМУ среди сборных команд общежитий. В них приняли участие 6 команд (18 студентов).
В личном зачете среди юношей:
1 место – Кузьмич Николай общежитие № 10, – результат 206 очков.
2 место – Рухман Станислав общежитие № 4, – результат 194 очка.
3 место – Шведов Тимофей общежитие № 10, – результат 181 очко.
В личном зачете среди девушек:
1 место – Мытник Наталья, общежитие №4 – результат 232 очка.
2 место – Мороз Елизавета общежитие №10, – результат 185 очков.
3 место – Крысенко Надежда общежитие №3, – результат 179 очков.
Таким образом, по сумме всех попыток в командном зачете места распределились так:
1 место – Общежитие №10.
2 место – Общежитие №4.
3 место – Общежитие №3.
4 место – Общежитие №2.
5 место – Общежитие №1.
6 место – Общежитие №7.
Поздравляем победителей и призеров и желаем новых побед!
Спортивный клуб