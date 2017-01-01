26

мая 2017 г.

Спартакиада БГМУ среди сборных команд общежитий по дартсу.

25 мая 2017 года в спорткомплексе нашего университета прошли очередные соревнования по дартсу в программе спартакиады БГМУ среди сборных команд общежитий. В них приняли участие 6 команд (18 студентов).

В личном зачете среди юношей:

1 место – Кузьмич Николай общежитие № 10, – результат 206 очков.

2 место – Рухман Станислав общежитие № 4, – результат 194 очка.

3 место – Шведов Тимофей общежитие № 10, – результат 181 очко.

В личном зачете среди девушек:

1 место – Мытник Наталья, общежитие №4 – результат 232 очка.

2 место – Мороз Елизавета общежитие №10, – результат 185 очков.

3 место – Крысенко Надежда общежитие №3, – результат 179 очков.

Таким образом, по сумме всех попыток в командном зачете места распределились так:

1 место – Общежитие №10.

2 место – Общежитие №4.

3 место – Общежитие №3.

4 место – Общежитие №2.

5 место – Общежитие №1.

6 место – Общежитие №7.

Поздравляем победителей и призеров и желаем новых побед!

Спортивный клуб

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