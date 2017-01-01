18

мая 2017 г.

Межвузовская спартакиада по волейболу среди студентов, проживающих в жилом комплексе «Студенческая деревня» 2017.

На прошлой неделе на спортивной базе Московского физкультурно-оздоровительного центра состоялись соревнования по волейболу (микс – 4 юноши и 2 девушки) между студентами, проживающими в жилом комплексе «Студенческая деревня». В соревнованиях приняли участия 6 команд.

По итогам проведения соревнований по волейболу сборная команда общежития №10 Белорусского государственного медицинского университета заняла 1 место.

Поздравляем с победой представителя команды Емельянова К.М. и сборную команду общежития №10 в составе: капитан команды – Сабынич Артур, полевые игроки – Шведов Тимофей, Хорошун Александр, Шкурин Александр, Стаховец Ольга, Дудойць Анастасия и Леоновец Елена.

Молодцы! Поздравляем!!!

Спортивный клуб

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