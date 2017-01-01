17

мая 2017 г.

Финальные соревнования в программе Республиканской универсиады-2017 по борьбе вольной.

В период с 11 по 13 мая 2017 г. на базе государственного учреждения «Гродненский областной комплексный центр олимпийского резерва» состоялись финальные соревнования Республиканской универсиады по борьбе вольной среди мужских и женских команд.

В соревнованиях приняли участие 232 спортсмена из 22-х учреждений высшего образования. По уровню спортивной квалификации команды представляли: МСМК – 7 чел., МС – 59 чел.

По итогом двухдневного выступления на соревнованиях женская сборная команда БГМУ заняла 15-е место, мужская сборная команда БГМУ заняла 16-е место из 22-х команд, принявших участие в соревнованиях.

Желаем успехов и дальнейших побед!!!

Спортивный клуб.

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