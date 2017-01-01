17

мая 2017 г.

Чемпионат мира по тайскому боксу. Участие студентов БГМУ в качестве волонтеров для медицинского обеспечения участников.

С 3 по 12 мая в Минске прошел чемпионат мира по тайскому боксу. Данное спортивное мероприятие состоялось в минском Дворце Спорта. Участие приняли спортсмены из более чем 90 стран мира. Организатор чемпионата – IFMA и ОО «Белорусская Федерация Кикбоксинга и Таиландского Бокса».

Белорусская столица уже не в первый раз принимает у себя чемпионаты мира (и следует отметить, что делает это весьма успешно и масштабно). Рост популярности тайского бокса по всему миру, бесспорно, сказывается на количестве стран и спортсменов, которое растет с каждым годом.

Это всего третий чемпионат в истории любительского тайского бокса, который проводится за пределами Азии. До того его принимали Россия и Швеция. Популярность любого спорта обеспечивается в том числе и яркими личностями. Для тайского бокса в Беларуси — это Виталий Гурков. Возможно, самый народный спортсмен страны. В общекомандном зачете победа досталась сборной нашей страны!!!Поздравляем!!

Активное участие в чемпионате мира по тайскому боксу приняли и студенты Белорусского государственного медицинского университета в качестве волонтеров для медицинского обеспечения участников.

Спортивный клуб.

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