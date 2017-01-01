16

мая 2017 г.

Финальные соревнования «Фестиваль неолимпийских видов спорта среди студентов» по спортивному ориентированию в программе Республиканской универсиады – 2017.

Спортивное ориентирование – это вид спорта, комбинирующий элементы гонки и ориентирования на местности с помощью спортивной карты и компаса для выбора маршрута и навигации, как правило, по незнакомой местности с целью нахождения контрольных пунктов.

С 12 по 14 мая в д. Жуков луг Минского района прошли финальные соревнования по спортивному ориентированию, в которых приняла участие и команда БГМУ в составе: Бердовой Екатерины, Костроминой Анны, Евгении Повх, Дмитрия Строчука, Полины Ермакович, Светланы Сафроновой и Першай Дмитрия под руководством тренера команды – старшего преподавателя кафедры физического воспитания и спорта Жуковского Виктора Григорьевича.

Наша команда достойно завершила трехдневные испытания. Особенно хочется отметить достижения девушек: Бердова Екатерина заняла 4 место, Ермакович Полина заняла 9 место и Костромина Анна – 11 место из 44 ориетировщиц. По сумме всех стартов спортсмены БГМУ заняли 5 место из 15 сильнейших команд ориентировщиков, выступавших на этих соревнованиях.

Поздравляем!

Спортивный клуб.

Поделитесь