10

мая 2017 г.

Соревнования Республиканской Универсиады - 2017 по футболу среди женских команд.

С 3 по 7 мая 2017 г. на спортивной базе УО «БГАТУ» состоялись финальные соревнования по футболу среди женских команд в программе Республиканской универсиады – 2017.

В этих состязаниях каждый футболист проверил свою физическую и техническую готовность, тактическую смекалку, определил над чем в дальнейшем предстоит еще поработать на тренировках. Безусловно, все это важно для совершенствования спортивного мастерства. Каждая игра всегда приносит ее участникам массу ярких впечатлений. Разве не приятно красиво обвести соперника и создать голевую ситуацию? А как здорово в смелом броске «укротить» мяч, сильно посланный нападающим в ворота. Но больше всего радости и восторга приносит гол, забитый в сетку ворот противника. И таких впечатляющих моментов в наших состязаниях было немало.

По окончанию групповых соревнований определились команды, которые вели борьбу за призовые места. По результатам матчей женская сборная Белорусского государственного медицинского университета заняла 3-е место в группе «Б».

Поздравляем!!!

Спортивный клуб.

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