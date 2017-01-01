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27 апреля 2017 г.

Спорт стирает границы! Международная товарищеская встреча по волейболу.

Спорт стирает границы!

В рамках многолетнего международного сотрудничества Белорусского государственного медицинского университета и Медицинского университета г. Белостока  21 - 23 апреля 2017 в Республике Польша состоялась товарищеская встреча студенческих волейбольных сборных.

Команды продемонстрировали захватывающую, динамичную и интересную игру. Итог игры решился в пятой партии, где наши ребята в напряженной борьбе вырвали победу у сборной команды г. Белостока. Счет 3:2 в нашу пользу!

В составе сборной команды БГМУ играли:  Хорошун Александр, Шведов Тимофей, Шкурин Александр, Иванец Алексей, Ермаркевич Владислав, Сабынич Артур, Шумовский Егор и Пыжов Владимир.

Долгое время еще ребята не могли разойтись, обсуждая игру и  новые планы на будущие встречи не только в спорте, но и в обмене опытом между университетами. Спорт в Институте мировых цивилизаций набирает обороты.

Приятным сюрпризом для команды г. Белостока были подарки от нашего университета, заботливо подготовленные инициатором встречи и инструктором по физической культуре Емельяновым Константином Михайловичем. 

Желаем дальнейших успехов всем участникам в спорте и учебе!

Спортивный клуб.


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