27

апреля 2017 г.

Спорт стирает границы! Международная товарищеская встреча по волейболу.

В рамках многолетнего международного сотрудничества Белорусского государственного медицинского университета и Медицинского университета г. Белостока 21 - 23 апреля 2017 в Республике Польша состоялась товарищеская встреча студенческих волейбольных сборных.

Команды продемонстрировали захватывающую, динамичную и интересную игру. Итог игры решился в пятой партии, где наши ребята в напряженной борьбе вырвали победу у сборной команды г. Белостока. Счет 3:2 в нашу пользу!

В составе сборной команды БГМУ играли: Хорошун Александр, Шведов Тимофей, Шкурин Александр, Иванец Алексей, Ермаркевич Владислав, Сабынич Артур, Шумовский Егор и Пыжов Владимир.

Долгое время еще ребята не могли разойтись, обсуждая игру и новые планы на будущие встречи не только в спорте, но и в обмене опытом между университетами. Спорт в Институте мировых цивилизаций набирает обороты.

Приятным сюрпризом для команды г. Белостока были подарки от нашего университета, заботливо подготовленные инициатором встречи и инструктором по физической культуре Емельяновым Константином Михайловичем.

Желаем дальнейших успехов всем участникам в спорте и учебе!

Спортивный клуб.

Поделитесь