 

Новости

Общеуниверситетские Международные Учебные Воспитательные Спортивные RSS
 

Главная Новости Спортивные

27 апреля 2017 г.

Финальные соревнования «Фестиваль неолимпийских видов спорта среди студентов» по аэробике спортивной

Финальные соревнования «Фестиваль неолимпийских видов спорта среди студентов»

Спортивная аэробика - это красивый и эмоциональный  вид спорта, в котором спортсмены выполняют под музыку комплекс упражнений с высокой интенсивностью и сложно координированными элементами из спортивной, художественной гимнастики и акробатики.

С 20 по 22 апреля на спортивной базе учреждения образования «Белорусский государственный технологический университет» в г. Минске состоялись финальные соревнования по спортивной аэробике в программе Республиканской универсиады – 2017. Сборная команда БГМУ под руководством доцента кафедры физического воспитания и спорта Лёвиной Е.П. успешно выступила и заняла 4 место в командном зачете.

Итоги выступления:

Пара -III место;

Трио -III место;

Группа – 4 место.

В настоящее время этот интересный вид спорта привлекает все большее внимание современной молодежи. Занятия спортивной аэробикой благоприятно воздействует на общее состояние организма спортсмена, позволяют всегда находиться в хорошей физической форме, положительно влияют на эмоциональное и психическое состояние. Так как занятия проходят под музыку, спортсмен получает большее эстетическое удовольствие. Кроме этого, для занятий спортивной аэробикой не требуется специального дорогостоящего оборудования, что делает этот вид спорта доступным.

Спортивный клуб


 Поделитесь

Спорт стирает границы!
27 апреля
Спорт стирает границы!
Международная товарищеская встреча по волейболу.
 
Республиканские соревнования «Фестиваль неолимпийских видов спорта среди студентов»
27 апреля
Республиканские соревнования «Фестиваль неолимпийских видов спорта среди студентов»
по армрестлингу.
 
Финальные соревнования Республиканской универсиады -2017
27 апреля
Финальные соревнования Республиканской универсиады -2017
по легкоатлетическому кроссу.
 
Очередные победы наших ориентировщиков.
26 апреля
Очередные победы наших ориентировщиков.
Открытый Кубок города Гродно 2017.
 
Чемпионат и первенство Республики Беларусь
13 апреля
Чемпионат и первенство Республики Беларусь
по спортивной аэробике.
 
Танцевальные баталии по чирлиндингу
6 апреля
Танцевальные баталии по чирлиндингу
в минском Дворце спорта.
 
Соревнования межрегионального тура Республиканской студенческой баскетбольной лиги – 2017
3 апреля
Соревнования межрегионального тура Республиканской студенческой баскетбольной лиги – 2017
среди женских команд.
 
Спортивные подвиги студентов ориентировщиков.
3 апреля
Спортивные подвиги студентов ориентировщиков.
Международные соревнования по спортивному ориентированию «Брестский подснежник».
 

 