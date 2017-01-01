27

апреля 2017 г.

Финальные соревнования «Фестиваль неолимпийских видов спорта среди студентов» по аэробике спортивной

Спортивная аэробика - это красивый и эмоциональный вид спорта, в котором спортсмены выполняют под музыку комплекс упражнений с высокой интенсивностью и сложно координированными элементами из спортивной, художественной гимнастики и акробатики.

С 20 по 22 апреля на спортивной базе учреждения образования «Белорусский государственный технологический университет» в г. Минске состоялись финальные соревнования по спортивной аэробике в программе Республиканской универсиады – 2017. Сборная команда БГМУ под руководством доцента кафедры физического воспитания и спорта Лёвиной Е.П. успешно выступила и заняла 4 место в командном зачете.

Итоги выступления:

Пара -III место;

Трио -III место;

Группа – 4 место.

В настоящее время этот интересный вид спорта привлекает все большее внимание современной молодежи. Занятия спортивной аэробикой благоприятно воздействует на общее состояние организма спортсмена, позволяют всегда находиться в хорошей физической форме, положительно влияют на эмоциональное и психическое состояние. Так как занятия проходят под музыку, спортсмен получает большее эстетическое удовольствие. Кроме этого, для занятий спортивной аэробикой не требуется специального дорогостоящего оборудования, что делает этот вид спорта доступным.

Спортивный клуб

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