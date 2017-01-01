27

апреля 2017 г.

Республиканские соревнования «Фестиваль неолимпийских видов спорта среди студентов» по армрестлингу.

Армрестлинг - это вид единоборств «бой двух спортсменов один на один». Две спортсменки или два спортсмена размещаются за специальным столом, локти спортсменов упираются в «подушки», побеждает тот, кто первым опустит руку (кисть) соперника.

Спортсмены выступают в весовых категориях, а в профессиональном армрестлинге проходят поединки в абсолютной категории. По отдельности состязаются женщины и мужчины. Для армрестлинга свойственными являются также возрастные категории и состязания для новичков. Соревнования проводятся на обеих руках (на правой или на левой). Армрестлинг является спортом, который хорошо развивает мускулатуру рук. Борьба и тренировки включают каждую группу мышц.

С 18 по 20 апреля в г. Гомеле на спортивной базе учреждения образования «Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации» прошли республиканские соревнования по армрестлингу. В соревнованиях приняли участие 210 студентов-спортсменов из 21 ВУЗа Республики Беларусь.

Наш университет представляла сборная команда (7м+1ж):

Сенько Ирина Сергеевна студентка гр.1202 выступала впервые и показала хороший, для новичка, результат (11 место в весовой категории до 55 кг);

Бубек Артем Юрьевич гр.7207 – 5 место в весовой категории до 60 кг;

Аширов Ашир гр.7304 – 3 и 4 место (выполнил разряд кандидата в мастера спорта) в весовой категории до 90 кг.

По итогам республиканских соревнований по армрестлингу сборная команда университета набрала 219 очков и заняла 18 место (4 место в 3 группе).

Поздравляем участников соревнований!

Спортивный клуб.

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