27

апреля 2017 г.

Финальные соревнования Республиканской универсиады -2017 по легкоатлетическому кроссу.

Легкоатлетический кросс – одна из дисциплин легкой атлетики, основной вид легкоатлетических соревнований, развивающий силу, скорость, быстроту и выносливость.

Важной особенностью кроссового бега является препятствие «подъем в гору». Это действие физически наиболее сложное по сравнению с остальными препятствиями, даже «спуском с горы».

21.04.2017 в г. Логойске в парке имени «Тышкевичей» прошли финальные соревнования Республиканской универсиады – 2017 по легкоатлетическому кроссу. В соревнованиях приняли участие 299 студентов-спортсменов из 31 учреждения высшего образования Республики Беларусь. Наши спортсмены участвовали в шести забегах на дистанциях: 1000м (Ж и М), 2000м (Ж), 3000м (Ж и М) и 5000м (М).

После построения был дан старт главному действию. Данная трасса была очень сложной, на протяжении всего маршрута чувствовался дух спортивной борьбы и соперничества.

В итоговом протоколе по результатам всех забегов наша команда заняла высокое 6 место (3 группа) набрав 96 очков.

Спортивный клуб.

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