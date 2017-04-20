Соревнования, в которых участвовали спортсмены из 5 стран прошли в окрестностях г.Гродно с 20 по 25 апреля 2017г.

В этих соревнованиях участвовали сильнейшие ориентировщики БГМУ. Спортсмены выступили успешно.

20.04.17г. студентка 5 курса лечебного факультета заняла 1 место. Во второй день соревнований Бердова Екатерина заняла 2 место.

Успешное выступление подруги по команде поддержала студентка 2 курса лечебного факультета Кастромина Анна, которая в последний, пятый день соревнований , 25 апреля, сохранила силы, проявила волю к победе и заняла 1 место.

Поздравляем! Желаем дальнейших спортивных успехов!