 

Новости

Общеуниверситетские Международные Учебные Воспитательные Спортивные RSS
 

Главная Новости Спортивные

26 апреля 2017 г.

Очередные победы наших ориентировщиков. Открытый Кубок города Гродно 2017.

Очередные победы наших ориентировщиков.

Соревнования, в которых участвовали спортсмены из 5 стран прошли в окрестностях г.Гродно с 20 по 25 апреля 2017г.

В этих соревнованиях участвовали сильнейшие ориентировщики БГМУ. Спортсмены выступили успешно.

20.04.17г. студентка 5 курса лечебного факультета заняла 1 место. Во второй день соревнований Бердова Екатерина заняла 2 место.

Успешное выступление подруги по команде поддержала студентка 2 курса лечебного факультета Кастромина Анна, которая в последний, пятый день соревнований , 25 апреля, сохранила силы, проявила волю к победе и заняла 1 место.

Поздравляем! Желаем дальнейших спортивных успехов!


 Поделитесь

Чемпионат и первенство Республики Беларусь
13 апреля
Чемпионат и первенство Республики Беларусь
по спортивной аэробике.
 
Танцевальные баталии по чирлиндингу
6 апреля
Танцевальные баталии по чирлиндингу
в минском Дворце спорта.
 
Соревнования межрегионального тура Республиканской студенческой баскетбольной лиги – 2017
3 апреля
Соревнования межрегионального тура Республиканской студенческой баскетбольной лиги – 2017
среди женских команд.
 
Спортивные подвиги студентов ориентировщиков.
3 апреля
Спортивные подвиги студентов ориентировщиков.
Международные соревнования по спортивному ориентированию «Брестский подснежник».
 
Спартакиада между общежитиями жилого комплекса «Студенческая деревня»
30 марта
Спартакиада между общежитиями жилого комплекса «Студенческая деревня»
по настольному теннису.
 
Республиканские универсиада по волейболу среди женских команд
27 марта
Республиканские универсиада по волейболу среди женских команд
в группе «В».
 
Республиканская универсиада - 2017
17 марта
Республиканская универсиада - 2017
по бадминтону.
 
Первенство университета среди сборных команд факультетов
17 марта
Первенство университета среди сборных команд факультетов
по волейболу.
 

 