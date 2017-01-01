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13 апреля 2017 г.

Чемпионат и первенство Республики Беларусь по спортивной аэробике.

Чемпионат и первенство Республики Беларусь

Спортивная аэробика или «Аэробная гимнастика», пожалуй, самая демократичная дисциплина из гимнастических видов спорта.

Комплекс движений, которые выполняются под музыку, демонстрирует гибкость и силу, чувство координации и темп, азарт и хорошее настроение. Но это отнюдь не прогулка в ритме танца.  В этом виде спорта все профессионально и серьезно: четыре возрастные категории по классу и нагрузкам, по три бригады судей, которые оценивают технику/ артистичность/сложность и престижные международные соревнования. Аэробная гимнастика популярна в более чем  70-ти странах мира, причем среди ее поклонников мужчин-спортсменов ничуть не меньше, чем женщин. Поэтому на турнирах  разыгрываются медали в индивидуальных выступлениях как у мужчин, так  и женщин, среди смешанных пар, а также в трио и группах, где может быть любое соотношение гимнастов и гимнасток.

С 7 по 9 апреля 2017 года на спортивной базе средней школы №72 г.Гомеля проходили соревнования чемпионата и первенства Республики Беларусь по спортивной аэробике. В соревнованиях приняли участие представители спортивных клубов по аэробике спортивной и ВУЗов Беларуси. Гостями Чемпионата была команда гимнасток из России.

В  смешанных парах дует студентов Белорусского государственного медицинского университета Хмелевская Полина и Тибец Илья стали серебряными призерами чемпионата.

В групповом выступлении команда нашего университета в составе: Хмелевская Полина, Ковалева Марта, Руд Ангелина, Валькович Мария и Сидорцова Наталья  заняла III место.

Поздравляем! Молодцы!

Спортивный клуб


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