6

апреля 2017 г.

Танцевальные баталии по чирлиндингу в минском Дворце спорта.

Яркое танцевальное событие прошло 2 апреля в столичном Дворце спорта – Открытый чемпионат Республики Беларусь по чирлидингу-2017, который собрал более 25-и спортивных команд различных университетов и спортивных клубов.

Чирлидинг в нашей стране является относительно молодым, но успешно развивающимся видом спорта: первый в республике чемпионат по чирлидингу прошел в 2009 году, а 6 декабря 2016 года Международный союз чирлидинга был признан Международным Олимпийским комитетом. По окончанию трехлетнего периода временного признания, данный вид спорта может повторно обратиться в МОК, чтобы стать частью спортивной программы Олимпийских игр. Вслед за данными международными событиями 24 января 2017 года Министерство спорта и туризма Республики Беларусь включило спорт «Чирлидинг» в реестр видов спорта страны.

В соревнованиях 2 апреля принимали участие команды со всей Беларуси, а также представители из России и Украины. Судейская линейка была представлена профессионалами из Беларуси, Австрии, Норвегии, Украины и США. Команды соревновались в разных категориях, демонстрируя зрителям и жюри номера, в основе которых лежат как парно-групповые акробатические экстремальные упражнения (станты, подбросы, пирамиды и прыжки), так и выступления в танцевальных номинациях «чир-джаз» и «фристайл».

Именно в категории «фристайл» выступила команда Белорусского государственного медицинского университета «VORTEX» под руководством старшего преподавателя кафедры физического воспитания и спорта Олешкевич Елены Анатольевны. Программа данной номинации строится на сочетании разнообразных стилей хореографии с добавлением акробатических и гимнастических движений. Особое внимание спортсмены уделяют работе с помпонами, синхронности движений и динамике переходов от одного элемента к другому. Продемонстрировав зрителям и судьям свою новую программу, команда «VORTEX» нашего университета заняла почетное 4 место, тем самым улучшив свой прошлогодний результат.

Поздравляем наших студенток и желаем им профессионального роста и высоких результатов в дальнейших соревнованиях!

Милько Антонина, студентка 4 фармацевтического факультета, Олешкевич Елена Анатольевна, старший преподаватель кафедры физического воспитания и спорта

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