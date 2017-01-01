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3 апреля 2017 г.

Соревнования межрегионального тура Республиканской студенческой баскетбольной лиги – 2017 среди женских команд.

Соревнования межрегионального тура Республиканской студенческой баскетбольной лиги – 2017

Сегодня баскетбол – одна из самых популярных игр в мире. Международная федерация баскетбола (ФИБА) объединяет 173 страны, а зарегистрированных баскетболистов во всем мире насчитывается свыше 200 млн. Баскетбол популярен прежде всего потому, что эта игра одна из самых доступных.

В период с 27 по 31 марта на спортивной базе учреждения образования «Белорусский государственный университет  информатики и радиоэлектроники» проводились соревнования межрегионального тура Республиканской студенческой баскетбольной лиги – 2017 среди женских команд  в группе «Б-2» (БГУИР, БГМУ, ВитГТУ, ГрГАУ, ГомГТУ) в программе Республиканской универсиады – 2017.

Результаты игр:

БГМУ-БГУИР: 46-55
БГМУ-ВитГТУ: 46-20
БГМУ-ГрГАУ: 54-11

По итогам проведения соревнований женская  сборная команда Белорусского государственного медицинского университета заняла  II место в группе «Б-2».

Поздравляем!

Спортивный клуб.


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