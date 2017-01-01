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3 апреля 2017 г.

Спортивные подвиги студентов ориентировщиков. Международные соревнования по спортивному ориентированию «Брестский подснежник».

Спортивные подвиги студентов ориентировщиков.

В прошедшие выходные в течение  трех дней сборная команда БГМУ по спортивному ориентированию успешно  выступала в Международных соревнованиях по спортивному ориентированию «Брестский подснежник».

На этих соревнованиях студентка 5 курса лечебного факультета Бердова Екатерина в первый день соревнований заняла 1 место, во второй день 6 место и в третий день заняла второе место,тем самым подтвердила норматив « Кандидат в мастера спорта».

Особенно успешно для себя выступила студентка 2 курса медпрофа Повх Евгения, которая в первый день была шестой. Во второй день соревнований на классической дистанции показав спортивный характер была первой обойдя многих опытных спортсменок. Повх Евгения впервые выполнила норматив «Кандидат в мастера спорта».

Остальные члены команды Кастромина Анна, Добрицкая Ксения, Пошелюк Илья во все  дни соревнований входили в число 15 лучших среди всех участников соревнований.  Неделей ранее студентка 2 курса лечфака Костромина Анна  на соревнованиях « Гран При» в Минске заняла 2 место.

Поздравляем сборную команду  Университета по спортивному ориентированию с успешным выступлением в соревнованиях.

Поздравляем студентку медпрофа Повх Евгению с занятым 1 местом и выполнением норматива « Кандидат в мастера спорта».

Молодцы ориентировщики! Так держать!

 


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