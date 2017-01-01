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30 марта 2017 г.

Спартакиада между общежитиями жилого комплекса «Студенческая деревня» по настольному теннису.

Спартакиада между общежитиями жилого комплекса «Студенческая деревня»

Настольный теннис – одна из самых азартных, интересных и доступных спортивных игр. Он практически не имеет противопоказаний и научиться играть в него может каждый, начиная с любого возраста. Увлечённо отбивая мячик, вы не только почувствуете ни с чем несравнимое удовольствие, но и заодно сможете укрепить своё физическое и психическое здоровье.

Настольный теннис (также употребляется название пинг-понг) —спортивная игра, основанная на перекидывании специального мяча ракетками на игровом столе с сеткой по определённым правилам. Целью игроков является достижение ситуации, когда мяч не будет правильно отбит противником.

23 и 24 марта 2017 г. в прошли соревнования в рамках межвузовской спартакиады по настольному теннису. Команда Белорусского государственного медицинского университета в составе: Судак Елены  (медико-профилактический факультет), Юзефовича Патрика  (лечебный факультет) и Максимук Юлии (фармацефтический факультет) в  упорной борьбе не оставила шансов на победу студентам из других общежитий и заняла первое место среди общежитий Студенческой деревни.

Поздравляем победителей! 

Спортивный клуб.


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