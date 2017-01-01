С 21 по 25 марта 2017 г. на спортивной базе нашего университета прошли республиканские соревнования по волейболу среди женских команд в группе «В». В соревнованиях приняло участие 130 спортсменов из 11 ВУЗов. Все команды были разделены на 3 группы. Женская сборная команда Белорусского государственного медицинского университета по итогом жеребьевки расположилась в группе «В», куда вошли команды Минского государственного лингвистического университета (МГЛУ) и Международного университета «МИТСО».
Итоги выступления в группе «В»:
БГМУ - МГЛУ – 3:0
БГМУ - МИТСО – 3:0
По итогам выступления в группе «В» команда Белорусского государственного медицинского университета заняла I место и смогла выйти в следующую группу «Б», что является высоким показателем для нашей команды.
Поздравляем!!!
Спортивный клуб.