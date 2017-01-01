27

марта 2017 г.

Республиканские универсиада по волейболу среди женских команд в группе «В».

С 21 по 25 марта 2017 г. на спортивной базе нашего университета прошли республиканские соревнования по волейболу среди женских команд в группе «В». В соревнованиях приняло участие 130 спортсменов из 11 ВУЗов. Все команды были разделены на 3 группы. Женская сборная команда Белорусского государственного медицинского университета по итогом жеребьевки расположилась в группе «В», куда вошли команды Минского государственного лингвистического университета (МГЛУ) и Международного университета «МИТСО».

Итоги выступления в группе «В»:

БГМУ - МГЛУ – 3:0

БГМУ - МИТСО – 3:0

По итогам выступления в группе «В» команда Белорусского государственного медицинского университета заняла I место и смогла выйти в следующую группу «Б», что является высоким показателем для нашей команды.

Поздравляем!!!

Спортивный клуб.

Поделитесь