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27 марта 2017 г.

Республиканские универсиада по волейболу среди женских команд в группе «В».

Республиканские универсиада по волейболу среди женских команд

С 21 по 25 марта 2017 г. на спортивной базе нашего университета прошли республиканские соревнования  по  волейболу среди женских команд в группе «В». В соревнованиях приняло участие 130 спортсменов из 11 ВУЗов. Все команды были разделены на 3 группы. Женская сборная команда Белорусского государственного медицинского университета по итогом жеребьевки расположилась в группе «В», куда вошли команды Минского государственного лингвистического университета (МГЛУ) и Международного университета «МИТСО».

Итоги выступления в группе «В»:

БГМУ - МГЛУ – 3:0
БГМУ - МИТСО – 3:0

По итогам выступления в группе «В» команда Белорусского государственного медицинского университета заняла I место и смогла выйти в следующую группу «Б», что является высоким показателем для нашей команды. 

Поздравляем!!!

Спортивный клуб.


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