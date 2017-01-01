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17 марта 2017 г.

Республиканская универсиада - 2017 по бадминтону.

Республиканская универсиада - 2017

Игры, которые можно назвать прообразом бадминтона, были известны более трех тысяч лет назад. Суть всех игр - мяч с перьями. В XII в. до н. э., в Китае играли в игру «ди дзяу ци», в которой играющими использовался мяч с перьями. В Индии, на наскальных рисунках, которые, по мнению археологов, были сделаны около двух тысяч лет назад, запечатлены люди, играющие в «пеону» - прообраз бадминтона. Игра с оперенным мячом была известна и в древней Малайе. В Японии с давних времен играли в «ойбане» (летающее перо), в игру, в которой применялась засушенная вишня с вставленными в нее пятью-шестью гусиными перьями. Во Франции такую игру называли «волан», в США – «баттлдор», в России – «леток».

Английский лорд Бофорт во время пребывания в Индии познакомился с игрой, в которой использовался мяч с перьями, и после возвращения в Англию устроил в 1873 г. турнир, проходивший в Бадминтоне. По названию этого английского городка игра и получила свое современное наименование - бадминтон. В 1876 г. в Англии был создан клуб бадминтонистов и выработаны первые правила этой игры, многие разделы которых сохранились до настоящего времени.

Одним из самых престижных в современном бадминтоне соревнований является турнир в Уимблдоне, впервые проведенный в 1899 г. и ставший с тех пор традиционным.

Соревнование проводятся в личном зачете, парном и миксе (смешанные пары).

С 13 по 16 марта в   г. Минске проводилась Республиканская универсиада по бадминтону. В соревнованиях приняли участие 72 спортсмена из 18 ВУЗов.

По результатам проведения соревнований, сборная команда БГМУ заняла 6 место, что является высоким результатом  выступления наших спортсменов.

Поздравляем с хорошим выступлением сборную команду университета по бадминтону.

Спортивный клуб.


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