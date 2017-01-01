17

марта 2017 г.

Первенство университета среди сборных команд факультетов по волейболу.

Волейбол – неконтактный, комбинационный вид спорта, где каждый игрок имеет строгую специализацию на площадке. Важнейшими качествами для игроков в волейбол являются прыгучесть для возможности высоко подняться над сеткой, реакция, координация, физическая сила для эффективного произведения атакующих ударов.

Изобретателем волейбола считается Уильям Дж. Морган, преподаватель физического воспитания колледжа Ассоциации молодых христиан в городе Холиоке (штат Массачусетс, США). 9 февраля 1895 года в спортивном зале он подвесил теннисную сетку на высоте 197 см, и его ученики, число которых на площадке не ограничивалось, стали перебрасывать через нее баскетбольную камеру. Морган назвал новую игру «минтонет». Годом позже игра демонстрировалась на конференции колледжей ассоциации молодых христиан в Спрингфилде и по предложению профессора Альфреда Т. Хальстеда получила новое название — «волейбол». В 1916 году были опубликованы первые правила волейбола.

С 14 по 16 марта на спортивной базе УО «БГМУ» проводились соревнования по волейболу среди сборных команд факультетов. На игровом поле встретились мужские команды факультетов, в состав которых вошли 68 студентов.

Игра была наполнена не только стремлением команд к победе, но и дружественной атмосферой и общим командным духом.

По итогам соревнований мужских сборных на лидерской позиции разместилась сборная команда лечебного факультета, второе место заняла сборная команда военно-медицинского факультета, третье места заняла сборная команда стоматологического факультета, четвертое место заняла сборная команда педиатрического факультета, пятое место заняла сборная команда медицинского факультета иностранных учащихся, шестое место заняла сборная команда фармацевтического факультета.

Стоит отметить, что с каждым годом волейбол завоевывает все более и более уверенные позиции среди популярных видов спорта в университете. На это указывает постоянный рост мастерства команд, их сплоченность и умение показать настоящую борьбу.

Желаем всем командам дальнейших успехов и удачи!

Спортивный клуб.

Поделитесь