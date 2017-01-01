10

марта 2017 г.

Финальные соревнования по биатлону в программе Республиканской Универсиады – 2017.

Биатлон – это очень увлекательный зимний вид спорта. В нём переплелись такие две интересные дисциплины, как лыжные гонки и стрельба.

В настоящее время соревнования по биатлону включают индивидуальную гонку, спринт, гонку преследования, масс-старт, эстафету и смешанную эстафету.

С 5 по 7 марта на спортивной базе учреждения «Республиканский центр олимпийской подготовки по зимним видам спорта «Раубичи» прошли финальные соревнования по биатлону в программе Республиканской Универсиады – 2017, которые включали спринт и эстафету.

В спринте сборная команда БГМУ заняла 5 место (девушки) и 11 место (юноши); а в эстафетной гонке – 7 место (девушки) и 9 место (юноши).

По итогам трехдневных соревнований сборная команда БГМУ заняла 9 место среди 14 ВУЗов страны.

Поздравляем!!!

Спортивный клуб.

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