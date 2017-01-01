Биатлон – это очень увлекательный зимний вид спорта. В нём переплелись такие две интересные дисциплины, как лыжные гонки и стрельба.
В настоящее время соревнования по биатлону включают индивидуальную гонку, спринт, гонку преследования, масс-старт, эстафету и смешанную эстафету.
С 5 по 7 марта на спортивной базе учреждения «Республиканский центр олимпийской подготовки по зимним видам спорта «Раубичи» прошли финальные соревнования по биатлону в программе Республиканской Универсиады – 2017, которые включали спринт и эстафету.
В спринте сборная команда БГМУ заняла 5 место (девушки) и 11 место (юноши); а в эстафетной гонке – 7 место (девушки) и 9 место (юноши).
По итогам трехдневных соревнований сборная команда БГМУ заняла 9 место среди 14 ВУЗов страны.
Поздравляем!!!
Спортивный клуб.