 

Новости

Общеуниверситетские Международные Учебные Воспитательные Спортивные RSS
 

Главная Новости Спортивные

6 марта 2017 г.

«Открытый кубок по мини-футболу на призы Белорусской ассоциации студенческого спорта» среди женских команд.

«Открытый кубок по мини-футболу на призы Белорусской ассоциации студенческого спорта»

Мини-футбол – широко распространенное наименование командного вида спорта, похожего на футбол. В середине 70-х годов XX века начинается развитие его как отдельного и организованного вида спорта. Самое большое отличие от футбола в тактике игры. Меньшие размеры площадки, ограниченное количество игроков, а также меньшая «контактность» игры  предопределяют тактику игры других зальных видов спорта (таких как баскетбол, гандбол).  В игре используется мяч меньших размеров, чем в футболе на траве. Замены проводятся по ходу матча и их число не ограничено (в отличие  от футбола). Полевым игрокам разрешено играть любой частью тела, кроме рук. Игра стала набирать популярность в нашей стране, так как для нее необходим лишь спортивный зал, что в плохих погодных условиях очень удобно.

С 27 по 3 марта 2017 г. на спортивных базах г. Минска прошли республиканские соревнования  по  мини-футболу среди женских команд, где сборная команда УО «БГМУ» заняла 10 место из 16 команд.

Поздравляем!

Спортивный клуб.


 Поделитесь

Региональный тур Республиканской студенческой гандбольной лиги – 2017
6 марта
Региональный тур Республиканской студенческой гандбольной лиги – 2017
среди мужских команд.
 
Межрегиональный тур Республиканской студенческой баскетбольной лиги – 2017
23 февраля
Межрегиональный тур Республиканской студенческой баскетбольной лиги – 2017
среди мужских команд в группе «К».
 
Соревнования по настольному теннису
23 февраля
Соревнования по настольному теннису
среди сборных команд факультетов.
 
Соревнования по стрельбе пулевой
22 февраля
Соревнования по стрельбе пулевой
среди сотрудников университета.
 
Состязания по шашкам
20 февраля
Состязания по шашкам
в 10 общежитии.
 
Республиканская универсиада по лыжным гонкам
16 февраля
Республиканская универсиада по лыжным гонкам
- 2017.
 
Спортивные состязания в разгар зимы.
15 февраля
Спортивные состязания в разгар зимы.
Соревнования по лыжным гонкам.
 
Болеем за наших!
13 февраля
Болеем за наших!
1/4 финала Кубка федерации. Теннис.
 

 