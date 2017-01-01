6

марта 2017 г.

«Открытый кубок по мини-футболу на призы Белорусской ассоциации студенческого спорта» среди женских команд.

Мини-футбол – широко распространенное наименование командного вида спорта, похожего на футбол. В середине 70-х годов XX века начинается развитие его как отдельного и организованного вида спорта. Самое большое отличие от футбола в тактике игры. Меньшие размеры площадки, ограниченное количество игроков, а также меньшая «контактность» игры предопределяют тактику игры других зальных видов спорта (таких как баскетбол, гандбол). В игре используется мяч меньших размеров, чем в футболе на траве. Замены проводятся по ходу матча и их число не ограничено (в отличие от футбола). Полевым игрокам разрешено играть любой частью тела, кроме рук. Игра стала набирать популярность в нашей стране, так как для нее необходим лишь спортивный зал, что в плохих погодных условиях очень удобно.

С 27 по 3 марта 2017 г. на спортивных базах г. Минска прошли республиканские соревнования по мини-футболу среди женских команд, где сборная команда УО «БГМУ» заняла 10 место из 16 команд.

Поздравляем!

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Спортивный клуб.