6

марта 2017 г.

Региональный тур Республиканской студенческой гандбольной лиги – 2017 среди мужских команд.

Гандбол – это отличный способ весело и с пользой для здоровья провести досуг с друзьями. Заниматься, кстати, можно не только в специализированном зале, но и, например, на пляже летом. Конечно, занятия гандболом очень полезны. Тем более что она укрепляет сердечно-сосудистую систему и развивает координацию движений. Улучшаются одновременно и скорость, и реакция, и сила. Важно, что нагрузку получают все группы мышц – спина, верхний плечевой пояс и ноги.

С 26 по 28 февраля в г. Минск на спортивной базе Белорусского национального технического университета прошли соревнования регионального тура Республиканской студенческой гандбольной лиги – 2017 среди мужских команд. По результатам игр мужская сборная БГМУ заняла четвертое место.

Спортивный клуб.

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