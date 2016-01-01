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23 февраля 2017 г.

Соревнования по настольному теннису среди сборных команд факультетов.

Соревнования по настольному теннису

21-22 февраля 2017 года на спортивной базе Белорусского государственного медицинского университета прошли соревнования среди сборных команд факультетов по настольному теннису.

В соревнованиях приняли участие 28 человек. Из них: 15 женщин и 13 мужчин.

В личном зачёте места распределились следующим образом:

Женщины:

1-я ракетка:

I место – Максимук Юлия, гр.8305, фарм.ф-т
II место – Судак Елена, гр.3609, мед-проф. ф-т
III место – Кашинская Алиса, гр.7511, стом.ф-т

2-я ракетка:

I место – Костенич Яна, гр.1405, леч.ф-т
II место – Бондаренко Ксения, гр.8401, фарм.ф-т
III место – Книга Александра, гр.7201, стом.ф-т

3-я ракетка:

I место – Коровкина Яна, гр.8203, фарм.ф-т
II место – Пашкевич Любовь, гр.1604, леч.ф-т
III место –Шульгова Диана, гр. 2110, пед.ф-т

Мужчины:

1-я ракетка:

I место – Юзефович Патрик, гр.1414, леч.ф-т
II место –Сапон Александр, гр. 4303, ВМФ
III место – Иванюк  Олег, гр. 7204, стом.фак.

2-я ракетка:

I место – Лемех Роберт, гр.1102, леч.ф-т
II место – Бубек Артем, гр.7207, стом.ф-т
III место – Русакович Артур, гр. 8305, фарм.ф-т

3-я ракетка:

I место – Войнич Юрий, гр.1424, леч.ф-т
II место – Сергиевич Дмитрий, гр.4303, ВМФ
III место – Шут Климентий, гр.7201, стом.ф-т

В командном зачёте места распределились следующим образом:

Женщины:

1 место – фармацевтический факультет,
2 место – лечебный факультет,
3 место – медико-профилактический факультет,
4 место – стоматологический факультет,
5 место – педиатрический факультет,
6 место – факультет иностранных учащихся.

Мужчины:

1 место – лечебный факультет,
2 место – стоматологический факультет,
3 место –  военно-медицинский факультет,
4 место – фармацевтический факультет,
5 место – педиатрический факультет.

Спортивный клуб


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