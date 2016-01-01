23

февраля 2017 г.

Межрегиональный тур Республиканской студенческой баскетбольной лиги – 2017 среди мужских команд в группе «К».

Баскетбол — атлетическая спортивная игра, один из самых популярных видов спорта. Для баскетболистов характерны хорошо развитый глазомер, широкое поле зрения. Эмоциональная игра поднимает настроение человека, делает его общительным и контактным.

Соревнования Республиканской студенческой баскетбольной лиги – 2017 среди мужских команд в группе «К» в программе Республиканской универсиады – 2017 прошли с 20 по 22 февраля 2017г. в г. Минске на спортивной базе учреждения образования ”Белорусский государственный политехнический университет “. По итогам игр мужская сборная команда БГМУ заняла IV место в группе «К». К сожалению, несмотря на все старания нашей команды, соперники из БГУ, БГУФК и БНТУ оказались сильнее.

Спортивный клуб

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