Стрелковый спорт, как таковой, один из древнейших прикладных видов спорта. 16-17 февраля в тире УО «БГМУ» проводились соревнования по стрельбе пулевой, среди сотрудников университета в упражнении МВ-1 (малокалиберная винтовка) дистанция 25м.
В соревнованиях приняли участие 10 команд сотрудников университета, в количестве 50 человек. Данные соревнования приурочены ко Дню защитника Отечества и Вооруженных Сил РБ.
В личном зачете места распределились следующим образом:
I место – Тенюшка Е.С. (АУП)
II место – Шабуня А.Р. (педиатрический ф-т)
III место – Киселевский Д.И. (АУП)
В командном зачете места распределились так:
I место – АХЧ
II место – педиатрический факультет
III место – АУП
Профком сотрудников.