22

февраля 2017 г.

Соревнования по стрельбе пулевой среди сотрудников университета.

Стрелковый спорт, как таковой, один из древнейших прикладных видов спорта. 16-17 февраля в тире УО «БГМУ» проводились соревнования по стрельбе пулевой, среди сотрудников университета в упражнении МВ-1 (малокалиберная винтовка) дистанция 25м.

В соревнованиях приняли участие 10 команд сотрудников университета, в количестве 50 человек. Данные соревнования приурочены ко Дню защитника Отечества и Вооруженных Сил РБ.

В личном зачете места распределились следующим образом:

I место – Тенюшка Е.С. (АУП)

II место – Шабуня А.Р. (педиатрический ф-т)

III место – Киселевский Д.И. (АУП)

В командном зачете места распределились так:

I место – АХЧ

II место – педиатрический факультет

III место – АУП

Профком сотрудников.

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