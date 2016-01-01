20

февраля 2017 г.

Состязания по шашкам в 10 общежитии.

История шашек, как и многих других игр, уходит в далёкую древность. Игра, подобная шашкам была распространена в Древнем Египте и первые упоминания о ней относятся к 1600 году до н.э. Невооружённым глазом видно сходство игры в шахматы и шашки – об этом говорят и клетчатые доски, и разделение на "белые" и "чёрные" фигуры, и поочередность ходов, и многие другие элементы обеих игр. И эти совпадения совершенно не случайны – игра в шашки в современном виде появилась благодаря французам, которые примерно в 12 веке скрестили египетский Алькерк с игрой в шахматы. Считается, что эта игра была завезена на Киевскую Русь викингами, поскольку похожие шашки, принадлежавшие к той эпохе, были найдены в Швеции, Норвегии, Дании и Исландии. В средневековой Европе умение играть в шашки считалось одной из рыцарских добродетелей.

16 февраля среди студентов общежития №10 прошли соревнования по шашкам. В ходе борьбы участники смогли проявить свою внимательность и стратегические уловки.

В результате среди юношей победителями стали:

1 место – Тананко Евгений (группа 3612)

2 место – Зенович Павел (группа 1614)

3 место – Кубрак Дмитрий (группа 1508)

Среди девушек сильнейшими стали:

1 место – Сидорович Анна (группа 8204)

2 и 3 места разделили между собой Федечко Татьяна (группа 1532) и Силич Елена (группа 1329).

Поздравляем победителей и желаем успешного выступления на соревнованиях среди общежитий жилого комплекса Студенческая деревня.

Спортивный сектор 10 общежития, спортивный клуб.

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