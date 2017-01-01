16

февраля 2017 г.

Республиканская универсиада по лыжным гонкам - 2017.

Лыжные гонки - один из наиболее доступных зимних видов спорта, что предопределило его широкое распространение в нашей Республике и в мире.

Несмотря на погодные условия с 12 по 15 февраля на спортивной базе РЦОП «Раубичи» проводились соревнования по лыжным гонкам среди студентов ВУЗов Республики Беларусь. В соревнованиях приняли участия 21 ВУЗа (202 спортсмена).

Соревнования проходили в 3 этапа:

Первый день – мандатная комиссия, обкатка трассы.

Второй день - коньковый стиль.

Третий день - классический стиль.

Четвертый день - эстафета (женская и мужская).

Женская сборная команда заняла 5 место в эстафете 4x3 км (Корзун Нина, Лойко Ольга, Шишло Мария, Муравская Мария).

Мужская сборная команда заняла 14 место в эстафете 4x5 км (Жибуль Алексей, Брашевец Михаил, Щербинский Илья, Никитин Никита).

По итогам трехдневного выступления сборная команда УО «БГМУ» по лыжным гонкам заняла 8 место (172 очка) в Республиканской универсиаде.

Поздравляем участников соревнований!

Спортивный клуб

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