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15 февраля 2017 г.

Спортивные состязания в разгар зимы. Соревнования по лыжным гонкам.

Спортивные состязания в разгар зимы.

В выходные дни на спортивной базе университета состоялись соревнования по лыжным гонкам среди студентов проживающих в общежитии №10, в которых приняли участие 117 человек, готовых побороться за победу своего этажа.  

Мероприятие прошло под командованием инструктора по физической культуре спортивного клуба  Емельянова Константина Михайловича, тренера сборной команды БГМУ по легкой атлетике и легкоатлетическому многоборью Малухи Ивана Михайловича, представителя студенческого совета общежития №10 Федечко Татьяны.

В результате места распределились следующим образом:

1 место – 16 этаж (староста Холяво Анна)
2 место – 15 этаж (староста Побожная Злата)
3 место – 8 этаж ( Супрунюк  Вероника)

Среди юношей победителями стали:

1 место – Кубрак Дмитрий
2 место – Погобут Александр
3 место – Фаменюк Петр

Среди девушек сильнейшими стали:

1 место – Шишло Мария
2 место – Муравская Мария
3 место – Ходасевич Елена

Все участники соревнований получили массу впечатлений и адреналина. Поздравляем победителей и участников соревнований!

Спортивный сектор общежития №10 БГМУ и спортивный клуб.


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