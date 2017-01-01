13

февраля 2017 г.

Болеем за наших! 1/4 финала Кубка федерации. Теннис.

Спорт. Всего одно слово, а как много оно значит! Занятие спортом – определенный вид деятельности людей, направленный на достижение заданного результата в физическом развитии человека.

В последние годы отечественный теннис достиг значительных успехов на мировой арене, чем может гордиться не каждая страна. Впервые в истории белорусского женского тенниса наша национальная сборная команда вышла в Мировую группу Кубка Федераций, крупнейшего международного командного соревнования, в котором 8 лучших сборных мира сражаются за главный приз «Fed Cup Trophy».

11 и 12 февраля 2017г. студенты всех факультетов нашего университета болели и поддерживали сборную родной страны! Ведь вести борьбу со сборной Нидерландов, которая трижды за свою историю в «Кубке Федераций» оказывалась сильнее, всегда волнительно. В этот момент поддержка болельщиков очень важна для игроков, ведь она поднимает спортивный дух команды и придает уверенность в собственных силах.

Болеть за сборную команду своей страны, желать ей побед, радоваться ее успехам и огорчаться неудачам – вполне естественное поведение для гражданина, даже весьма далекого от спорта. Очень радостно, что команда Беларуси досрочно обыграла Голландию и впервые в истории вышла в полуфинал Кубка Федерации! Поздравляем!







Зам. декана по воспитательной работе медико-профилактического факультета Римик О.В.

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