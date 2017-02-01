3

февраля 2017 г.

Каникулы иностранных студентов продолжаются! Cоревнования по шахматам и стрелковому спорту среди студентов.

В последние дни каникул воспитательным отделом, спортивным клубом и кафедрой физического воспитания и спорта были запланированы соревнования по шахматам и стрелковому спорту среди студентов, проживающих в общежитиях №5, 6 и 7.

01.02.2017 в методическом кабинете общежития № 5 прошли соревнования по шахматам. Это древняя интеллектуальная игра. Шахматы имеют еще и воспитательное значение: способствует становлению личности, учат логически мыслить и планировать свои действия, развивают концентрацию внимания. И по результатам игр первое место заняли студенты общежития №7, второе место заняли студенты общежития № 5 и третье место заняли студенты общежития № 6.

02.02.2017 в тире БГМУ прошли соревнования по стрелковому спорту. По результатам стрельбы самыми меткими были иностранные студенты общежития № 5 (70 очков), второе место заняли студенты общежития № 6 (69 очков) и третье место заняли студенты общежития № 7 (56 очков).

Ребята получили не только удовольствие от соревнований, но и были награждены кубками и почетными грамотами.

Поздравляем участников и победителей соревнований!

Спортивный клуб.

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