28

декабря 2016 г.

Республиканская универсиада – 2016 завершилась соревнованиями по настольному теннису.

В Гомеле с 19 по 24 декабря 2016г. на базе спортивного клуба ОАО «Гомсельмаш» прошли финальные соревнования по настольному теннису, в которых приняли участие 24 команды из учреждений высшего образования.

Настольный теннис в настоящее время, это динамичная атлетическая игра, требующая хорошей выносливости. Вместе с тем, это чудесное средство активного отдыха.

По итогам проведения соревнований сборная команда БГМУ по настольному теннису заняла 12-е место в командном зачете (9 место - женская сборная и 13 место – мужская сборная).

Спортивный клуб.

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