23

декабря 2016 г.

Соревнования по гиревому спорту среди сборных команд общежитий.

22.12.2016 г. на спортивной базе УО «БГМУ» прошло первенство по гиревому спорту среди сборных команд общежитий. В нем приняли участие 32 «богатыря» из 8 общежитий. Соревнования проводились с гирей весом 24 кг по четырем весовым категориям: до 65 кг, до 75 кг, до 85 кг и свыше 85кг. (рывок гири одной и другой рукой без перерыва для отдыха).

В итоговом протоколе по сумме всех рывков места распределились следующим образом:

Категория до 65кг :

1 место Сидорович Олег, результат 36 р.

2 место Дурдыев Талып, результат 28 р.

3 место Аидов Маммет, результат 7 р.

Категория до 75кг :

1 место Гавриленко Иван, результат 54 р.

2 место Медиев Худайшукур, результат 23 р.

3 место Макулькин Артем, результат 4 р.

Категория до 85кг :

1 место Шлык Степан, результат 50 р.

2 место Ильючик Василий, результат 44 р.

3 место Ерощенко Александр, результат 24 р.

Категория свыше 85кг :

1 место Ходжатов Давлет, результат 57 р.

2 место Андросов Максим, результат 56 р.

3 место Климец Дмитрий, результат 53 р.

В командном зачете места распределились следующим образом :

I место - Общежитие № 1

II место – Общежитие № 6

III место – Общежитие № 10

IV место – Общежитие № 3

V место – Общежитие № 5

VI место – Общежитие № 4

VII место – Общежитие № 2

VIII место – Общежитие № 7

Поздравляем победителей!!!

Спортивный клуб

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