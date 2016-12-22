22.12.2016 г. на спортивной базе УО «БГМУ» прошло первенство по гиревому спорту среди сборных команд общежитий. В нем приняли участие 32 «богатыря» из 8 общежитий. Соревнования проводились с гирей весом 24 кг по четырем весовым категориям: до 65 кг, до 75 кг, до 85 кг и свыше 85кг. (рывок гири одной и другой рукой без перерыва для отдыха).
В итоговом протоколе по сумме всех рывков места распределились следующим образом:
Категория до 65кг:
1 место Сидорович Олег, результат 36 р.
2 место Дурдыев Талып, результат 28 р.
3 место Аидов Маммет, результат 7 р.
Категория до 75кг:
1 место Гавриленко Иван, результат 54 р.
2 место Медиев Худайшукур, результат 23 р.
3 место Макулькин Артем, результат 4 р.
Категория до 85кг:
1 место Шлык Степан, результат 50 р.
2 место Ильючик Василий, результат 44 р.
3 место Ерощенко Александр, результат 24 р.
Категория свыше 85кг:
1 место Ходжатов Давлет, результат 57 р.
2 место Андросов Максим, результат 56 р.
3 место Климец Дмитрий, результат 53 р.
В командном зачете места распределились следующим образом:
I место - Общежитие № 1
II место – Общежитие № 6
III место – Общежитие № 10
IV место – Общежитие № 3
V место – Общежитие № 5
VI место – Общежитие № 4
VII место – Общежитие № 2
VIII место – Общежитие № 7
Поздравляем победителей!!!
Спортивный клуб