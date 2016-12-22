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23 декабря 2016 г.

Соревнования по гиревому спорту среди сборных команд общежитий.

Соревнования по гиревому спорту

22.12.2016 г. на спортивной базе УО «БГМУ» прошло первенство по гиревому спорту среди сборных команд общежитий. В нем приняли участие 32 «богатыря» из 8 общежитий. Соревнования проводились с гирей весом 24 кг по четырем весовым категориям: до 65 кг, до 75 кг, до 85 кг и свыше 85кг. (рывок гири одной и другой рукой без перерыва для отдыха).  

В итоговом протоколе по сумме всех рывков места распределились следующим образом:

Категория  до 65кг:

1 место Сидорович Олег, результат 36 р.
2 место Дурдыев Талып, результат 28 р.
3 место Аидов Маммет, результат 7 р.                                              

Категория до 75кг

1 место Гавриленко Иван, результат 54 р.
2 место Медиев Худайшукур, результат 23 р.
3 место Макулькин Артем, результат 4 р.

Категория до 85кг:

1 место  Шлык Степан,  результат 50 р.
2 место Ильючик Василий, результат 44 р.
3 место Ерощенко Александр, результат 24 р.

Категория свыше 85кг:

1 место Ходжатов Давлет, результат 57 р.
2 место Андросов Максим, результат 56 р.
3 место Климец Дмитрий, результат 53 р.

В командном зачете места распределились следующим образом:

I место - Общежитие № 1
II место – Общежитие № 6
III место – Общежитие № 10
IV место – Общежитие № 3
V место – Общежитие № 5
VI место – Общежитие № 4
VII место – Общежитие № 2
VIII место – Общежитие № 7

Поздравляем победителей!!!

Спортивный клуб


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