В общежитии №10 БГМУ с 23 ноября по 16 декабря прошли предварительные соревнования по дартсу, которые уже по традиции стали массовыми. 152 участника проверили свою меткость и способность набрать максимальное количество очков из 5 попыток.
Однако возможность выйти в финал получили лишь 30 сильнейших участников шести этажей, набравших в сумме наибольшее количество очков.
Таким образом в результате борьбы, полной азарта и сосредоточенности, сильнейшими стали:
1 место – 5 этаж (староста Ильюшкова Мария)
2 место – 13 этаж (староста Апарина Виктория)
3 место – 6 этаж (староста Повелица Георгий)
В личном зачете среди девушек самыми меткими стали:
1 место - Яскевич Татьяна
2 место - Апарина Виктория
3 место - Юркевич Анастасия
Поздравляем наших победителей!
Спортивный сектор общ.№10
Спортивный клуб