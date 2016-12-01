19

декабря 2016 г.

Проба на меткость в 10 общежитии. Cоревнования по дартсу.

В общежитии №10 БГМУ с 23 ноября по 16 декабря прошли предварительные соревнования по дартсу, которые уже по традиции стали массовыми. 152 участника проверили свою меткость и способность набрать максимальное количество очков из 5 попыток.

Однако возможность выйти в финал получили лишь 30 сильнейших участников шести этажей, набравших в сумме наибольшее количество очков.

Таким образом в результате борьбы, полной азарта и сосредоточенности, сильнейшими стали:

1 место – 5 этаж (староста Ильюшкова Мария)

2 место – 13 этаж (староста Апарина Виктория)

3 место – 6 этаж (староста Повелица Георгий)

В личном зачете среди девушек самыми меткими стали:

1 место - Яскевич Татьяна

2 место - Апарина Виктория

3 место - Юркевич Анастасия

Поздравляем наших победителей!

Спортивный сектор общ.№10

Спортивный клуб

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