2

октября 2017 г.

Студенты БГМУ – победители Международного конкурса «Почитаем Пушкина»!

В Белорусском государственном медицинском университете состоялась торжественная церемония награждения победителей Международного культурно-образовательного и воспитательного проекта «Почитаем Пушкина», организованного Представительством Россотрудничества в Республике Беларусь. Наш университет не случайно был выбран российскими дипломатами местом проведения этого торжества: все победители конкурса – студенты БГМУ!

Читальный зал библиотеки с трудом вместил желающих прикоснуться к творчеству великого поэта и узнать имена лауреатов, ведь по условиям конкурса лучшие чтецы определялись голосованием пользователей Интернета (учитывалось количество просмотров и «лайков» во всех социальных сетях и на канале Yotube). В числе гостей были руководитель Представительства, Советник Посольства Российской Федерации в Республике Беларусь Сергей Маратович Круппо, специалист Представительства Россотрудничества в Республике Беларусь и давний друг нашего университета Наталья Илларионовна Ипатьева, проректор по международным связям БГМУ Василий Васильевич Руденок, проректор по воспитательной работе БГМУ Павел Викторович Маркауцан, делегации из БГУ и БГЭУ, чьи студенты также принимали участие в конкурсе. Открыл церемонию В.В. Руденок. Он поблагодарил организаторов, участников и гостей за праздник поэтического слова и от имени администрации вуза пообещал содействовать и в дальнейшем в реализации таких прекрасных творческих инициатив.

С.М. Круппо приветствовал участников и гостей мероприятия от имени Посольства Российской Федерации в Республике Беларусь. Он поблагодарил иностранных студентов всех вузов как за активное участие в конкурсе, так и за то, что они выбрали обучение на русском языке – языке международного общения, и пожелал им удачи в освоении профессии. Особо был отмечен высокий интерес к участию в проекте студентов БГМУ – ведь именно от нашего вуза было наибольшее количество участников конкурса. Дипломат также обратился со словами благодарности к руководству университета и преподавателям кафедры белорусского и русского языков за организацию праздника. Он подчеркнул, что наши преподаватели РКИ вносят неоценимый вклад не только в обучение иностранцев русскому языку как инструменту овладения специальностью, но и в укрепление мира, установление дружеских связей между народами через любовь к русскому языку.

Вслед за С.М. Круппо ведущие пригласили на импровизированную сцену особенного человека: единственного в Республике Беларусь лауреата медали имени А.С. Пушкина (награды, которая вручается в разных странах мира за высокий уровень преподавания русского языка), создателя белорусской методической школы РКИ, первого заведующего кафедрой белорусского и русского языков, доцента Аллу Владимировну Санникову. Символично, что итоги конкурса подводились накануне праздника – Дня Учителя. Поэтому особенно трогательным стало признание, прозвучавшее из уст такого Учителя, как А.В. Санникова: самая желанная награда для преподавателя – успехи учеников. Свое выступление Алла Владимировна завершила стихотворным напутствием гения всем собравшимся: «Отчизне посвятим души прекрасные порывы».

Время встречи летело незаметно: конкурсанты-победители вновь читали стихи Пушкина, участники студенческого клуба «Интернационалист» кафедры белорусского и русского языков БГМУ совместно со студентами БГЭУ преподнесли поэтический венок классику из строк других поэтов, звучала классическая музыка… Наконец, настал самый волнующий момент: организаторы объявили имена победителей проекта «Почитаем Пушкина». Ими стали студенты МФИУ БГМУ: Хасан Алзайлаа (Ливан) – 1 место; Абдулмухаймен Жасим Мохамед (Ирак) – 2 место; Дэвид Аджибад Ориолува (Нигерия) – 3 место. Благодарности организаторов за активное участие в конкурсе и яркие выступления удостоились еще 10 студентов нашего вуза.

Подводя итоги, специалист Представительства Россотрудничества в Республике Беларусь Н.И. Ипатьева от имени организаторов проекта отметила вклад в победу педагогов, которые вместе с ребятами готовились к конкурсу: доцентов А.А. Шарапа и П.В. Сушкевич, преподавателя К.А. Поповской и завкафедрой белорусского и русского языков доцента Т.Н. Мельниковой.

В ответном слове Татьяна Николаевна Мельникова поблагодарила Представительство Россотрудничества в Республике Беларусь за предоставленную иностранным студентам возможность выразить себя через творчество А.С. Пушкина и от имени студентов и преподавателей кафедры высказала готовность поддержать очередные проекты Представительства Россотрудничества, направленные на популяризацию русского языка и способствующие взаимопониманию и укреплению дружеских связей между народами. Она также поблагодарила всех тех, кто помог создать этот яркий запоминающийся праздник: директора студенческого клуба Т.Н. Филипповец, звукорежиссера А.М. Бабия; ансамбль скрипачей «Perpetuum mobile» и руководителя Т.И. Белоокую; интернациональный студенческий хор «Доминанта» и лично Берефаху Майкла Перекеме, педагога-организатора А.А. Шарапа и руководителя хора Е. Акулич; студию бального танца «Элеганс» и руководителя А.С. Шатабилову; сотрудников библиотеки БГМУ. Особую признательность Т.Н. Мельникова и организаторы конкурса выразили руководителю студенческого клуба «Интернационалист» преподавателю кафедры белорусского и русского языков Татьяне Сергеевне Сас, чей организаторский талант и кропотливая работа позволили провести церемонию на высочайшем уровне.

Поздравляем победителей, участников и их преподавателей!

Юлия Куровская, пресс-секретарь ФПОиДП

Фото: Мохаммад Мухазафа Самир (Иордания, МФИУ, 1 курс, гр.6107),

Кубец Юлия Сергеевна (лечебный факультет, 4 курс, гр.1419)

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