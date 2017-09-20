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21 сентября 2017 г.

Стать волонтером – просто, но в тоже время – ответственно...

Стать волонтером – просто,

20.09.2017 года прошло организационное собрание по привлечению и подготовке студентов-волонтеров по различным направлениям информационно-профилактической деятельности.

С приветственным словом к будущим студентам-волонтерам обратилась Кибик Наталья Александровна – начальник отдела воспитательной работы с молодежью. В своем выступлении Наталья Александровна подчеркнула важность волонтерского движения, особенно для студента медицинского вуза, рассказала о деятельности клуба «Жизнь для других», поблагодарила профессорско-преподавательский состав за помощь в подготовке волонтеров. 

Для студентов медико-профилактического, лечебного и педиатрического факультетов был проведен мастер-класс по репродуктивному здоровью и профилактике СПИДА и ИППП под руководством доцента кафедры кожных и венерических болезней Навроцкого А.Л. Презентации о своей деятельности подготовили волонтерские отряды медико-профилактического факультета: «Авиценна» (кафедра инфекционных болезней), «Знание — это сила» (кафедра эпидемиологии),  «Фотон» (кафедра радиационной медицины и экологии), «Алкоголь убивает мечты» (кафедра биоорганической химии), «Путь к здоровью ребенка» (кафедра гигиены детей и подростков), «Здоровое питание» (кафедра общей гигиены), «Живи свободно» (кафедра общей химии), «В ритме жизни» (кафедра фтизиопульмонологии).

 
 

Юные студенты-волонтеры познакомились с различными формами информационно-профилактической работы, которые смогут использовать в образовательных учреждениях города.

 
 

Волонтерство формируется на гражданских качествах личности, ответственности, инициативе и добровольности. Это состояние души, деятельность, которая дает удовлетворение...

Если вы милосердны и сострадательны, добры и отзывчивы, если вы готовы помочь другим, то мы будем рады видеть вас в числе волонтеров.

 

Координатор волонтерского клуба «Жизнь для других»,
зам. декана по ВР медико-профилактического факультета Римик О.В.


 

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