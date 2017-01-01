 

Новости

Общеуниверситетские Международные Учебные Воспитательные Спортивные RSS
 

Главная Новости Воспитательные

18 сентября 2017 г.

Отвечает «Господин Борщевский»!

Отвечает

После летнего затишья болельщики ждут от своих КВН-фаворитов новых шуток, побед и огромной волны позитива. Команда КВН Белорусского государственного медицинского университета «Господин Борщевский» в ближайшие несколько недель поборется за выход в финал сразу в трех лигах: 19 сентября пройдет полуфинал лиги КВН БГУ, 1 октября состоится полуфинальная игра Международной лиги КВН и, наконец, 4 октября ДК Профсоюзов станет местом проведения ½ финала Минской Премьер-лиги КВН.

На днях «Господин Борщевский» побывал в студии, где проходят съемки программы «Что? Где? Когда?» (благодарим ведущего клуба Алеся Мухина за возможность съёмки) Так, участники команды «Господин Борщевский» с участием студентов нашего университета сняли видеоролик, который можно будет совсем скоро увидеть на одной из полуфинальных игр КВН.

Пока текущий сезон КВН находится в полном разгаре, сообщаем, что в нашем университете скоро откроется своя Лига КВН БГМУ, которая уже ждет всех талантливых, творческих и веселых ребят, желающих попробовать себя в сфере юмора. Все подробности можно узнать в группе Вконтакте www.vk.com/kvnbsmu

С любовью, ваш «Господин Борщевский».

Игнат Гаевский и Иван Шумейко, студенты лечебного факультета


 

 Поделитесь

Кампания по самотестированию
15 сентября
Кампания по самотестированию
«Пройди свой тест-драйв».
 
К 500-летию белорусского книгопечатания.
15 сентября
К 500-летию белорусского книгопечатания.
Конференция в УЗ «9 городская клиническая больница».
 
Отборочный тур конкурса
13 сентября
Отборочный тур конкурса
«Студент года БГМУ-2017».
 
Дзень беларускай пiсьменнасцi
12 сентября
Дзень беларускай пiсьменнасцi
ў чацвертым інтэрнаце БДМУ.
 
Минску 950 лет!
11 сентября
Минску 950 лет!
Поздравление студенческого клуба.
 
С юбилеем, родная столица!
11 сентября
С юбилеем, родная столица!
Празднование Дня города.
 
Встреча с иностранными студентами, проживающими в общежитиях,
25 августа
Встреча с иностранными студентами, проживающими в общежитиях,
посвященная Году науки.
 
Подари детям радость.
23 августа
Подари детям радость.
Посещение детского дома семейного типа №26.
 

 