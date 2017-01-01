18

сентября 2017 г.

Отвечает «Господин Борщевский»!

После летнего затишья болельщики ждут от своих КВН-фаворитов новых шуток, побед и огромной волны позитива. Команда КВН Белорусского государственного медицинского университета «Господин Борщевский» в ближайшие несколько недель поборется за выход в финал сразу в трех лигах: 19 сентября пройдет полуфинал лиги КВН БГУ, 1 октября состоится полуфинальная игра Международной лиги КВН и, наконец, 4 октября ДК Профсоюзов станет местом проведения ½ финала Минской Премьер-лиги КВН.

На днях «Господин Борщевский» побывал в студии, где проходят съемки программы «Что? Где? Когда?» (благодарим ведущего клуба Алеся Мухина за возможность съёмки) Так, участники команды «Господин Борщевский» с участием студентов нашего университета сняли видеоролик, который можно будет совсем скоро увидеть на одной из полуфинальных игр КВН.

Пока текущий сезон КВН находится в полном разгаре, сообщаем, что в нашем университете скоро откроется своя Лига КВН БГМУ, которая уже ждет всех талантливых, творческих и веселых ребят, желающих попробовать себя в сфере юмора. Все подробности можно узнать в группе Вконтакте www.vk.com/kvnbsmu

С любовью, ваш «Господин Борщевский».

Игнат Гаевский и Иван Шумейко, студенты лечебного факультета

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